Fouron le Comte : Une viande succulente chez La Blanc Bleu des Amandiers

Cela fait près de 3 ans que Mélanie Broers s’est lancée dans la vente en circuit-court de la viande de ses vaches et de ses veaux.



Mélanie possède-t-elle un vaste troupeau ?

Pas du tout, elle possède 30 à 40 bêtes qu’elle soigne et nourrit " comme si c’étaient ses enfants " car pour Mélanie, le bien-être animal est capital. Elle nourrit son cheptel avec des produits naturels principalement produit à la ferme et pour les veaux, elle les laisse en compagnie de leur mère (ce sont des veaux de lait) et c’est ainsi qu’ils sont aux près durant toute leur vie. Le résultat est que vous obtenez une viande rosée et non blanche et anémiée comme c’est trop souvent le cas.



Chez la Blanc Bleu des Amandiers, j’imagine que c’est la race Blanc Bleu qui y est élevée ?

Effectivement et comme Mélanie le rappelle, cette race chez elle est pure car son père comme son grand-père élevaient déjà de la Blanc Bleu qui est une viande tendre à souhait, riche en protéines et très diététique car moins grasse que de la viande de poulet.



Doit-on commander des colis chez Mélanie ?

Vous avez le choix en des colis de 5 ou 10 kilos que ce soit pour le veau ou la vache mais vous avez également le choix de composer votre panier en ligne et là, vous choisissez ce que vous souhaitez entre les steaks, des brochettes, des chipolatas, de la blanquette… Vous avez le choix.



Où puis-je trouver cette succulente viande ?

Bien évidemment à La Blanc Bleu des Amandiers à Fouron mais vous en trouvez aussi à la Ferme de la Waide et La Coccinelle à Fléron.

La Blanc Bleu des Amandiers

Route de Warsage 16 à 3798 Fouron le Comte

0494 34 35 99

Irène Brône Saveurs de Chez Nous