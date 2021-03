Focus sur les news positives liégeoises du moment avec LiègeTogether

Comme tous les 15 jours, on fait le tour des actualités positives qui mettent en valeur Liège et les Liégeois. Une initiative qui vise à positionner positivement Liège et ses acteurs en Belgique et à l’étranger.

Les femmes à l’honneur

Les journées du Matrimoine © LiègeTogether Liège fait office de pionnière puisqu'elle organisera la première journée du matrimoine en Wallonie les 6 et 7 mars prochain. Cette première édition mettra en lumière les contributions passées et actuelles de Liégeoises dans les domaines architectural, sculptural, urbanistique et social. Mais aussi de débattre de questions fondamentales et actuelles.



Et une bonne nouvelle en entrainant une autre, Liège poursuit son projet de féminisation de l'espace public. En effet, 6 rues porteront bientôt le nom de Liégeoises d'exception. Par exemple, vous pourrez bientôt circuler rue Marie Defrère, qui a caché durant la seconde guerre mondiale une petite fille juive et sa maman, les sauvant de la déportation. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook des journées du matrimoine.

Recyclé et bien équipé

Recyclé et bien équipé © LiègeTogether Les confinements successifs ont modifié nos pratiques de consommation mais aussi de circulation. Les embouteillages, les trajets plus courts et une réticence à prendre les transports en commun en cette période ont remis en selle les deux roues. Moyen de transport de plus en plus utilisé depuis quelques années, la pandémie a vu le nombre de cyclistes augmenter en flèche. La Cyclerie, situé sur la rive droite liégeoise, concilie nos préoccupations éthiques en proposant des vélos sur-mesure confectionnés à base de matériaux recyclés. Les usines de métallurgie liégeoises ont fabriqué des vélos de A à Z. Il s’agit de mettre en avant cet héritage, couplé à l’expertise des artisans de la Cyclerie.

Future réserve naturelle à Chaudfontaine

Future réserve naturelle à Chaudfontaine © LiègeTogether Connaissez-vous le "Bois-les-Dames" ? Il s'agit d'une site de 40 hectares situé à Ninane (Chaudfontaine) dont une partie est boisée et qui sera bientôt classé réserve naturelle. Si le titre officiel peut mettre des années à être attribué, la commune se met déjà en condition en agissant pour la préservation du site en collaboration avec les citoyens. Un questionnaire en ligne a été soumis afin de connaitre les habitudes, les envies et les craintes des utilisateurs. Un vrai travail d'équipe, épaulé par Natagora, en vue de préserver ce site naturel liégeois.

N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de LiègeTogether pour en savoir plus sur les actus de notre cité ardente.