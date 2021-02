Fleur de Franchimont : le délicieux vin de fruits fête ses 20 ans

Les beaux jours arrivent et il faut l’avouer, nous pensons tous déjà à nos futurs apéros en terrasse.

Si vous êtes friands de fraîcheur et de goût fruité, on vous invite à découvrir la délicieuse Fleur de Franchimont. Un vin de fruit fermenté à base de pommes et de fleurs sauvages (principalement des fleurs de sureau) et produit sur la commune de Theux.

Alors pourquoi lui donner le nom de Fleur de Franchimont ?

Car au départ, il s’agit d’une histoire d’amitié entre un Jalhaytois et deux Theutois. Pierre Théate, Alexandre Lodez et Nicolas Klingler sont en fait de bons amis très actifs dans la vie associative de la région et ont tous trois dans l’idée de valoriser les produits issus de la terre de Franchimont.

Rejoints quelques temps après par Luc Moreau, nos 4 amoureux du terroir se lancent alors dans la société Vins et Élixirs de Franchimont en produisant un vin de fruits dans lequel infusent des fleurs sauvages… C’est donc comme cela qu'est née la fleur de Franchimont.

La fleur de sureau : un goût délicieux aux nombreux avantages

La fleur de sureau est l'un des ingrédients qui rend la Fleur de Franchimont si délicieuse. © 2018 Jay Radhakrishnan Comme mentionné ci-dessus, la Fleur de Franchimont est un " fermenté de fruit " à base de pomme. Son goût inimitable et frais provient du contact de ce vin de pomme avec la fleur de sureau issue de la région. Ces fleurs contiennent beaucoup d’antioxydants et sont donc très bonnes pour votre santé.

De plus, les antioxydants permettent à ce vin de se conserver étonnamment bien, même après ouverture de la bouteille…

Un véritable travail d’équipe

Avant d’arriver dans nos verres, la production de ce vin de fruits et de fleurs demande énormément d’efforts. En effet, près d’une tonne de fleurs de sureau est nécessaire afin de produire 50.000 bouteilles par an.

Et une tonne, c’est énorme surtout lorsqu’on sait qu’une fleur de sureau ne pèse pas bien lourd.

C’est pourquoi, Nicolas Kingler et ses comparses peuvent compter chaque année (vers le mois de juin) sur des dizaines de petites mains bénévoles qui partent à la cueillette des fleurs de sureau.

C’est donc grâce à tout cet effort collectif et au savoir-faire de ces passionnés que nous pouvons déguster ce délicieux breuvage à l’apéro.

En 20 ans, La Fleurs de Franchimont a vu naître des petites sœurs

Les différents produits de la société Vins et Élixirs de Franchimont située à Theux. © Facebook "Fleur de Franchimont" Il s’en passe des choses en 20 ans, surtout lorsque le succès est au rendez-vous. Et c’est le cas de la société "Vins et Elixir de Franchimont" qui, grâce à tout cet engouement, a pu produire ces dernières années d’autres boissons apéritives tout aussi délicieuses que le vin de fleur que vous connaissez désormais un peu plus.

Et de parmi celles-ci, on retrouve (de gauche à droite sur la photo) : La fine fleur de Franchimont : La Fine Fleur est le résultat de la distillation de la Fleur de Franchimont.



L’hydromel de Franchimont : l’é lixir des dieux… Et donc production beaucoup plus discrète ! En effet, vous n’en trouverez pas dans le commerce.



: l’é La FrancheFleur : une bière blonde à haute fermentation, houblonnée, non sucrée, florale et rafraîchissante. Elle titre 6.5° d’alcool et est présentée en bouteilles de 33 cl.

La merveille de la Charmille : Le goût unique et incomparable de cette liqueur est le résultat de la macération, dans de l’alcool, de bourgeons de charme récoltés dans la charmille du Haut-Marêt située sur les hauteurs de Theux. Il est aussi le fruit d’une belle collaboration entre le Syndicat d’Initiative de La Reid, l’école d’agronomie et notre petite société coopérative locale.

À boire avec sagesse !

La Rosée de Spa : un vin produit à base d’un fermenté de pommes, de jus et de distillat de myrtilles. Les ingrédients naturels qui composent la Rosée de Spa apportent également des antioxydants, tanins, anthocyanes qui sont excellents pour la santé. Un véritable délice si vous aimez les apéros fruités et frais ! Vous pouvez vous procurer tous ces délicieux vins et élixirs via le site d’Epicure Online.

Recette : Duo de mousses aux chocolats et caramel à la Fleur de Franchimont

Duo de mousses aux chocolats et caramel à la Fleur de Franchimont © Creativ Studio Heinemann Ce vin de fleurs et de fruits est de plus en plus utilisé dans les recettes des chefs de la région.

Vous pouvez d’ailleurs retrouver tout un tas de recettes faciles à faire sur le site officiel de la Fleur de Franchimont.

Parmi ces recettes, vous retrouver un Duo de mousses aux chocolats et caramel à la Fleur de Franchimont. Un véritable délice que vous pouvez retrouver sur leur site ainsi que sur celui du traiteur Pierre Michel.

Infos complémentaires et points de vente

Où retrouver la Fleur de Franchimont et ses dérivés ? © Westend61 Vous pouvez retrouver toutes les infos pratiques ainsi que leurs points de vente via leur site "La Fleur de Franchimont".



Et si vous désirez plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à les contacter directement par téléphone. Adresse : Rue Charles Rittwéger 2, 4910 Theux Téléphone : 0478/53.09.92