Fêtes et apéros : objectif zéro déchet

On va commencer par bannir la vaisselle en plastique jetable (les gobelets, les assiettes…) au profit de la vaisselle réutilisable ayant le moins d’impact possible sur l’environnement : vaisselle en grès, en céramique ou en faience. En effet, le plastique dur, réutilisable, reste du plastique qui a un impact environnemental important tant au niveau de sa production (pour faire du plastique, il faut du pétrole) que de son recyclage. Vous n’en avez pas en suffisance ? Pensez à la Ressourcerie du Pays de Liège, elle possède deux magasins de seconde main (le Rshop city quai Saint Léonard à Liège et le Rshop country au biocentre de Grâce-Hollogne) où on peut trouver de la jolie vaisselle au look un peu vintage très à la mode en ce moment.

Maintenant que nous avons les contenants, les assiettes, les verres …, pensons au contenu. Tout d’abord, privilégions l’eau du robinet, c’est une eau 100% contrôlée. Que faire si votre eau a le goût du chlore ? Placez une carafe d’eau au frigo quelques heures. Volatile, le chlore disparaîtra naturellement. Il vous suffit d’ajouter un peu de jus de citron pour découvrir une boisson désaltérante et délicieuse à la fois ! Boire l’eau du robinet, c’est économiser de l’argent (eau en bouteille est entre 150 et 200 fois plus cher que l’eau en bouteille) et c’est surtout zéro déchet d’emballage.

