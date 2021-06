Ferrières : un maraîcher cultive à l’ancienne grâce à un… cheval !

Auparavant, chaque fin de récolte faisait l’objet d’une fête et Simon a souhaité renouer avec cette tradition. Avec l’aide de sa compagne, Adeline, ils organisent la fête de la Patate. L’ambiance y est très flonflon, guinguette, lampions et compagnie. Pour l’occasion, Adeline prépare des frites et confectionne des fricadelles maison dont elle garde jalousement la recette.

Des projets développés par Adeline et un de ses copines : La Pépinière s’Amuse. Ce projet se veut un lieu de rencontres et de partage axé sur les enfants, la nature et l’alimentation. En partant du jardin, de ce que la terre a à offrir, toutes deux proposent des stages, des ateliers culinaires, un service traiteur, etc. Découvrez leurs activités sur la page Fb : La Pépinière de Ferrières.