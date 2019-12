Et si vous mettiez un vin écologique (Dalaheim Castellum) sur vos tables de fêtes ?

Dans notre belle province, nous voyons fleurir les vignobles petits ou grands, bios ou qui nous proposent des vins pétillants ou plats dont nous n’avons pas à rougir. Parmi ces vignerons, je vous propose de découvrir Arthur et Bart du Dalaheim Castellum.

Un nouveau vignoble de plus ?

Oui et non car en Belgique, la plupart des régions dont les sols étaient propices à la vigne ont vu l’apparition de vignobles aux XIVe et XVe siècles. Ce qui fut le cas à Dalhem et un document décrit en 1394 le “Vignoble du Château” sur les terrains dénommés dans le cadastre “Thier des Vignes” et où se trouve maintenant le vignoble de Dalaheim Castellum.

Vous dites que ce vin est écologique ?

Le vignoble est entretenu de façon tout à fait écologique. Aucun pesticide n’est utilisé contre les “mauvaises” herbes ou contre les insectes. Tout cela est possible car Arthur et Bart ont planté de nouveaux cépages dits “résistants” et adaptés au terroir.

Le but œnologique est de produire des vins typiques pour Dalhem, des cépages adaptés au terroir de la région. L’idée n’est pas de copier ce qui existe déjà en France ou en Allemagne mais d’ajouter de nouveaux parfums et goûts bien reconnaissables.

Comment ces deux amis en sont-ils venus à produire du vin ?

D’abord vous avez Bart Nyssen, ingénieur agronome, il possédait déjà des vignobles dans le Thier à Liège dans les années 70. Ensuite, il a habité Amsterdam jusqu’à la fin des années 90 pour revenir s’installer à Dalhem. En 1999, après avoir réalisé un tour d’Europe, il revient avec des cépages alors inconnus et les plante dans son vignoble. C’est l’occasion pour lui de tester différents cépages et croisements pour en arriver après quelques années de tests aux cépages actuels. En 2010 il installe le fruit de ses recherches dans son vignoble.

Sa philosophie : "il faut faire de la qualité et pas de la quantité".

Et puis arrive Arthur Joskin

Arthur est ingénieur industriel, il commence à aider Bart dans ses travaux mécaniques début 2018. Il prend goût aux principes de vinification, aux charmes du domaine et participe entièrement à l’exceptionnelle vendange de 2018. Comme il le précise, sa première cuvée sort cette année mais il continue de se former aux processus de vinifications aux côtés de Bart. En fait, nos deux hommes sont complémentaires car si Bart maîtrise la vinification, Arthur aime le contact avec le public et faire découvrir leurs vins.

A propos du vignoble ?

Situé sur les pentes de l’ancien vignoble du comte de Dalhem, celui-ci est exposé plein sud et en terrasses. Il se compose de 4500 pieds de vignes répartis sur 2 hectares. Ce qui, bon an mal an, permet de produire 4 à 5000 bouteilles mais comme Arthur me l’expliquait, ils peuvent encore planter quelques pieds. Du vignoble, on a une splendide vue sur le vieux Dalhem, la mine de Blegny et tous les villages au sud de Dalhem. Au nord et nord-est les ceps sont bien protégés par les bois.

Ce vignoble a une particularité…

Les vignes sont taillées pour que les grappes poussent en hauteur de telle sorte que les raisins soient protégés des prédateurs comme le blaireau ou le renard.

Quant au cellier, il se trouve dans la vielle ville. Tout y est traité de façon naturelle. Le “Dalaheim Castellum” est donc un vin tout à fait écologique pour lequel nos amis n’ont pas demandé la mention bio mais dans les faits, c’est tout comme.

Quels types de vins produit-on au Dalaheim Castellum ?

Ce sont des vins plats déclinés en rouge, blanc et gris. Leur vin gris est un vin issu d’un cépage Suisse qui est pressé directement après la récolte et vinifié. C’est ce qui lui donne cette couleur rosée.

Dernière petite chose, les points de vente de ces vins de chez nous se trouvent sur la page FB Dalaheim Castellum et si vous voulez les aider aux prochaines vendanges, n’hésitez pas à leur faire savoir car une bonne bouteille, un repas entre amis et une ambiance conviviale sont au menu de ces journées.

Dalaheim Castellum

0498 83 74 89

www.dalaheim-castellum.eu

--------------

Petite info pour la route ?

Les marchés de Noël, ça vous dit ? Rendez-vous vendredi, samedi, dimanche à "la Cour aux Marchandises" à Comblain-la-Tour pour le super marché de Noël où les artisans de produits de bouche et de cadeaux de Noël (fait main) vous attendent au marché couvert situé juste derrière la gare. Vous y trouverez les producteurs qui viennent tous les 1er et 3e mercredis du mois vous y proposer leurs gourmandises et pour l’occasion ils seront plus de 35 producteurs et artisans locaux dans un espace chauffé et couvert. Bar et dégustations de délicieuses spécialités de Noël (huître, foie gras, boudins, massepain...) sont au programme. Entrée gratuite !

Croc'Noël

Rue du vicinal 25, Comblain-la-Tour

Ouverture le vendredi de 10 à 22h, le samedi de 11 à 23h et le dimanche de 11 à 18h.