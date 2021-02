Et si on passait aux couches lavables ?

Aujourd’hui, les couches lavables et réutilisables ressemblent à si méprendre aux couches jetables ! Préformées, elles s’adaptent parfaitement au poids des bébés et se ferment avec des pressions ou des scratchs. Leurs avantages ? Elles sont non seulement plus saines, mais coûtent et polluent également beaucoup moins que les couches jetables !

Faisons un rapide calcul et considérons qu’un bébé utilisera, en moyenne, 5 ou 6 langes par jour, jusqu’à sa propreté vers 2 ans et demi, soit environ 5.000 langes. Un lange jetable coûte approximativement 0,30 €. Dès lors, savez-vous que vous dépenseriez, en moyenne, 1.500 € par enfant jusqu’à sa propreté. Ajoutons aussi le coût des poubelles !

Quant aux langes lavables, l’investissement de départ est certes important (minimum 300 €) mais vite rentabilisé et encore plus à partir du deuxième enfant puisqu’ils sont réutilisables. L’enfant utilisera entre 20 et 40 langes lavables jusqu’à ses 2 ans et demi. En fonction du nombre de langes, du papier absorbant, des accessoires et du fonctionnement de la machine à laver, le coût total oscillera en moyenne entre 800 € et 1200 € mais avec l’avantage de la réutilisation pour plusieurs enfants.