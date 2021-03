Envie d’un bon plat de pâtes artisanal ? Découvrez l’Atelier des Pâtes Fraîches à Crisnée

Nous entendons régulièrement parler des effets catastrophiques des mesures anti-covid sur le secteur de l’Horeca (entre autres). Alors qu’il est responsable de cuisine, Enrico Bellani âgé de 52 ans est pris dans cette tourmente mais plutôt que d’attendre que les choses changent, il décide de créer sa petite entreprise de pâtes fraîches. Enrico a mis en application un adage que son papa lui répétait : " Si tu veux pêcher un poisson, tu dois te lever en même temps que lui ".

Une entreprise née en plein confinement

Au premier confinement, Enrico a préparé quelques plats pour sa famille et ses amis qui lui ont suggéré d’en faire plus et de les vendre. L’idée a fait son chemin et c’est lors du second confinement, soit en octobre que L’Atelier des Pâtes Fraîches a ouvert ses portes au grand public car il aura fallu tout ce temps à Enrico pour aménager une cuisine professionnelle, obtenir les agréments de l’Afsca…

Aujourd’hui, Enrico est opérationnel…

. © L’Atelier des Pâtes Fraîches Tenez-vous bien, il ouvre tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 19h30 dimanche compris ! Il vous propose une belle carte de ses plats et sauces et chaque semaine il y ajoute 4 ou 5 suggestions basées sur les demandes de ses clients. Imaginons que vous avez envie d’un osso bucco, vous lui suggérez votre demande et Enrico fera tout pour satisfaire votre gourmandise. Tous les plats sont à réchauffer car Enrico ne veut pas faire de la concurrence aux restaurants qui pratiquent l’emporter. Si vous n’habitez pas à côté de l’Atelier des Pâtes Fraîches et comme tout est super frais, vous pouvez choisir de prendre des plats pour plusieurs repas et les congeler. Quant aux sauces, vous avez le choix entre plusieurs sortes en bocaux stérilisés et conditionnés de 2 à 6 personnes. Rien de plus simple pour les jours où vous n’avez pas le temps ou une visite impromptue.

Mais que trouve-t-on dans ses plats ?

. © l’Atelier des Pâtes Des pâtes fraîches fabriquées par Enrico agrémentées de sauces qu’il confectionne aussi entièrement à la maison. Pour ses produits de base, notre homme travaille avec de nombreux producteurs locaux que ce soit pour les légumes, les œufs, la viande… Car en travaillant de la sorte, Enrico souhaite apporter sa pierre à l’édifice et faire tourner l’économie près de chez lui.

Et le prix de tout ça ?

Woman paying for Flowers with 10 Euro Bill © 2016 by Hinterhaus Productions Puisqu’Enrico travaille seul et dans sa maison, il limite ses charges et souhaite proposer des prix démocratiques car comme il le rappelle, durant la crise beaucoup de personnes ont vu fondre leurs revenus. C’est ainsi qu’il vous propose une lasagne maison d’environ 600-700gr au prix de 5.5€ et des bocaux de sauces à partir de 2.90€. J’ai comparé avec une marque bien connue de lasagne " comme à la maison " qui sont à 4.29€ pour 400g (soit 6.4 pour 600gr). Par contre, si vous payez 1.99€ pour 1 kg de lasagne posez-vous la question de savoir ce qu’il y a dedans ?

Heures d’ouvertures et collecte

Fixing pins in map © Westend61 Enrico ne lésine pas sur les amplitudes horaires car l’Atelier des Pâtes Fraîches est ouvert tous les jours de 10 à 19h30, dimanche compris, le seul jour de fermeture étant le lundi qui permet à Enrico d’effectuer ses achats. N’hésitez pas à lui passer votre commande et en fonction de son importance Enrico vous proposera aussi une livraison à domicile.

L’Atelier des Pâtes Fraiches (Juste pour le plaisir) Grand route, 55B à Crisnée 0493 19 35 31 Page Fb : L’atelier des pâtes fraîches