Ensival : un miel du Litch parfumé à souhait

Nous commençons l’année avec une belle histoire de famille car derrière les p’tites apicultrices se cachent Lucie et Juliette qui partagent une passion avec leur papa, Mickaël : l’apiculture.

Au départ, Mickaël travaille dans la communication événementielle mais il est également un apiculteur passionné et amoureux de la nature, diplômé du rucher école de la Reid. Avant la crise de la Covid, il possédait 4 ruches à proximité des Hautes Fagnes mais le confinement de sa profession se prolongeant, il augmente sa capacité de production et ce qui, au départ, est un hobby devient une véritable activité.

Vous parlez d’une activité familiale ?

Effectivement car Bénédicte, la maman de nos petites apicultrices est passionnée par les nouveaux médias que sont les réseaux sociaux. Elle s'occupe de la présence en ligne en créant et diffusant du contenu ludique et instructif autour de la passion et des produits de Mickaël.

Il y a Mickaël qui est le porteur initial du projet les p'tites apicultrices et ses petites louloutes : Lucie la petite rêveuse, attentionnée et passionnée par la nature et Juliette la petite gourmande et gourmet qui croque la vie à pleine dents.



Nous avons déjà eu l’occasion de parler de miel, celui-ci est-il différent ?

Mickaël vous propose un miel toutes fleurs produit par près d’un million de butineuses, aux portes des Hautes Fagnes. Ce nectar est extrait à froid afin de conserver tous ses bienfaits et mis en pot dans la miellerie en région verviétoise. Ce miel est la base d’autres gourmandises…

Il fabrique des bonbons et des pains d’épices ?

Pas du tout, Mikaël propose des choses plus originales comme un miel à la vanille de Madagascar.

Une gousse de vanille directement venue de Madagascar est infusée dans son miel crémeux et donne un produit doux et gourmand. Ensuite, vous découvrez aussi une rencontre originale entre le miel et le piment d'Espelette AOP, ce qui donne une véritable explosion de saveurs sucrées-salées. Ce miel est idéal pour accompagner un plateau de fromage, du foie gras ou sur une vinaigrette. A chaud, utilisez la pour sublimer un magret de canard, viande ou encore un pavé de saumon. Je vous donne la recette des magrets de canard à l’orange et miel au piment d’Espelette.

De belles découvertes…

Et ce n’est pas tout car il y a aussi un miel-gingembre. Cette préparation associe la douceur du miel de fleurs sauvages aux bienfaits du gingembre et aura un effet bénéfique sur votre transit. Bénédicte explique qu’une cuillère de cette préparation chaque matin au petit-déjeuner facilitera l'assimilation de vos repas.

Et enfin pour les gourmands et gourmets il y a l’Apinut : du miel, des noisettes et c’est tout !

Cette pâte à tartiner onctueuse, sans sucre ajouté, ni huile de palme est un régal au petit-déjeuner et au goûter, pour les petits et les grands. Si papa recommande d’ajouter une cuillère d'Apinut dans votre café ou chocolat chaud, les petites apicultrices vous conseillent de tartiner l'Apinut sur vos crêpes ou tartines du matin. Il n'y a rien de meilleur !



Où peut-on se procurer ces miels gourmands ?

Sur le site https://www.lesptitesapicultrices.com/ vous allez découvrir toutes les adresses qui distribuent les produits des P’tites Apicultrices mais vous pouvez également les commander en ligne.