Emballages de boissons : du tri au zéro déchet

Il y a 15 jours, nous donnions quelques conseils pour une décoration de Noël zéro déchet, aujourd’hui nous allons parler des emballages de boissons dont la consommation augmente sensiblement durant les fêtes de fin d’année.

Quand on se balade au rayon boissons d’un magasin, on ne peut que constater l’immense variété d’emballages actuellement sur le marché.

Sont-ils tous recyclables ?

La plupart oui mais il y en a à privilégier par rapport à d’autres. C’est le cas du verre. Le verre est recyclable à l’infini car cette matière ne se dégrade pas au fur et à mesure du processus du recyclage. Et donc priorité aux emballages de boissons en verre qui une fois vides sont à déposer dans les bulles à verre.

S’il n’y a pas d’emballages en verre, on va plutôt choisir des emballages métalliques (ex : cannettes), des cartons à boissons ou des bouteilles en plastique. Ceux-ci sont également recyclables via le sac PMC mais leur impact environnemental est plus important que le verre. Attention, au rayon des canettes, il faut être attentif à leur composition car certaines malheureusement sont composées de plusieurs matières : les canettes métal-plastique qui ne sont pas recyclables.

Le recyclage c’est bien mais éviter le déchet c’est évidemment mieux.

1er conseil zéro déchet : optez pour le verre consigné

De nombreuses boissons se vendent en verre consigné : la bière, les eaux, les grandes marques de sodas, les jus de fruits artisanaux, le lait… Pour les reconnaître : cherchez sur l’étiquette les logos composés d’un cercle et de 4 flèches qui entourent le cercle. Rapporté au magasin, le verre consigné va être expédié à l’usine d’embouteillage où les bouteilles seront tout simplement nettoyées et vérifiées avant d’être réutilisées.

2e conseil zéro déchet : privilégiez l’eau du robinet

Que ce soit à la maison, à l’école, au bureau ou à la salle de sport, buvez l’eau du robinet, elle est sans emballage, elle est contrôlée et donc sûr d’un point de vue santé et elle coûte bien moins cher que l’eau vendue dans le commerce. Vous n’aimez pas le goût de l’eau du robinet ? Laisser la reposer quelques heures dans votre frigo, le goût de chlore aura disparu. Vous pouvez également l’aromatiser avec des fruits ou des herbes.

