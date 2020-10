Elle transforme votre projet en réalité

La hutoise Anne-Sophie Braine accompagne le développement d’hébergement en Belgique et à l’étranger. Cette jeune chef d’entreprise hutoise suit les candidats du secteur, pas à pas et leur donne les clefs de leur réussite.

Si vous êtes investisseur et développez un projet d’hôtel, si vous êtes particulier et voulez changer de métier ou encore propriétaire d’un bien à rentabiliser, l’entreprise " Think Big Hotel " est votre sésame.

Anne-Sophie est née dans une famille d’entrepreneurs, directement en contact avec l’horeca en général et le mode hôtelier en particulier. Après avoir travaillé dans de grandes maisons hôtelières en Belgique et à l’étranger, elle décide de voler de ses propres ailes, forte d’un volumineux carnet d’adresses et de la pratique de quatre langues étrangères.

Elle démissionne de son confortable contrat de salariée et lance son projet, d’abord en couveuse d’entreprises, ensuite en sprl. " Think Big hotel " est né en octobre 2018. Depuis, la jeune Victoria, elle aussi née dans le domaine hôtelier, a rejoint l’aventure d’Anne-Sophie.

"Nous mettons en place une stratégie globale, commerciale et de communication, en soutenant l’aspect opérationnel du dossier ". En d’autres mots, Anne-Sophie suit le projet de la pose de la première pierre à la soirée d’inauguration, ou transforme une maison familiale en gîte, les solutions sont multiples !

Il s’agit d’un véritable accompagnement, d’un an maximum, à raison d’une réunion mensuelle pour laquelle les porteurs de projet doivent préparer des informations essentielles au bon développement du projet.

Ainsi, Think Big Hotel signe un hôtel à saint ghislain, avec chambre, restaurant et co-working, pour mars 2021, l’hotel vedette à profondeville le long de la Meuse (une reconversion d’un couple à qui elle apprend le métier d’hotelier), les Dom’s d’alfred, deux gites dans deux chateaux d’eau à Montzen ouverture en mars 2021, la villa Siena à roquebrune (sud de la France) ou encore le riad Mogador en outremeuse et enfin le domaine du vieux château à villers devant Orval ouverture prévue le 15 décembre.

A noter qu’Anne-Sophie est labellisée " chèques entreprises de la région wallonne ", ce qui permet d’importants abattements pour le porteur de projet.