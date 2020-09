Elia en visite au Palais Royal

Chaque jour, Pascal Michel met un ou une liégeoise à l’honneur. Aujourd’hui, c’est une liégeoise !

Elle s’appelle Elia, elle habite à Wanze et elle a tout juste 18 ans. Si on parle d’elle dans le Jour Verviers aujourd’hui c’est parce qu’elle était, parmi d’autres personnes, l’invitée du Roi hier mercredi.

Une des premières victimes de la Covid

Elia est l’une des premières victimes du coronavirus en Belgique. Quand elle hospitalisée fin mars, elle a les symptômes d’une indigestion et sa température corporelle est à 32°. Elle va passer un mois dans le coma. Pendant son coma, ce sont un cœur et un poumon artificiels qui prennent le relais des organes défaillants de la jeune fille. Une technique qui lui a sauvé la vie, mais qui n’est pas sans risques. Un caillot de sang s’est formé et a condamné son pied. A son réveil le 15 avril, la situation se complique encore. L’amputation au niveau du pied ne suffit plus, il faut remonter jusqu’au tibia. Et c’est Elia qui prend la délicate décision de l’amputation.

Aujourd’hui son rêve est de reprendre au plus vite le basket, son sport de prédilection. Si on reparle de la demoiselle ce matin c’est parce qu’elle faisait partie, avec d’autres, des " héros du Covid " belges reçu hier au Palais Royal. Elle s’y est rendue avec sa maman et le docteur Joachim qui l’a sauvé.

Sa visite royale

Tout s’est fait un peu dans la précipitation car sa maman lui avait caché la surprise. Curieuse, plus que stressée, Elia était heureuse de rencontrer le Roi et de découvrir l’intérieur du Palais Royal. Elle explique qu’il a pris le temps de parler avec chaque convive et qu’il a été touché par sa situation, étant papa lui-même. Il connaissait son histoire et l’avait vu à la télévision. Le Roi lui a même glissé qu’elle était un exemple pour lui.

Changement d’atmosphère ce jeudi

Après le Palais Royal, c’est les locaux de l’institut Félicien Rops de Namur qu’Elia a retrouvé aujourd’hui pour sa rentrée en rhéto.