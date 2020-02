Ecogestes : vous pensez bien faire et pourtant…

Parfois, on fait des gestes qui nous paraissent bons pour la nature alors que ceux-ci peuvent se révéler mauvais, voire nocifs pour l’environnement. Voici une erreur assez commune où on pense bien faire alors que non.

J’utilise des sacs biodégradables

Depuis l’interdiction des sacs plastiques jetables, on retrouve de plus en plus sur le marché des sacs biodégradables ou biosourcés. Cette solution peut paraître chouette mais c’est une fausse bonne idée. Et surtout, se dire qu’on peut les jeter dans la nature car ils vont se dégrader est une grosse erreur.

Les sacs dit biodégradables ont un impact sur l’environnement car ils consomment beaucoup d’énergie pour être produits, ainsi que des matières agricoles : amidon de maïs, fécule de pomme de terre… Autant de produits (et de terres agricoles) qui pourraient être utilisés pour l’alimentation humaine