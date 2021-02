Du chocolat bleu pour lui dire "je t'aime", voici une des news positives de Liège Together

Blue is the new red…



Benoit Nihant est un chocolatier liégeois qui ne manque pas d’originalité pour déclarer sa flemme à sa moitié à la Saint-Valentine. Rouge, trop cliché pour la fête de l’amour ? Cette année, Benoit NIhan a revisité sa collection de pralines samba en forme de cœurs rouges en cœurs bleus ! On trouve de nouvelles recettes alliant gourmandise et qualités des produits cheres à l’artisan dans des créations enrobées de bleu, décliné du plus clair au plus foncé. Une délicieuse façon de dire à votre préféré(e) que vous en êtes bleu

