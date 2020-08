Dormez dans un ryad au coeur d'Outremeuse

Chaque jour Pascal Michel met en lumière un ou une liégeoise qui fait l’actualité. Ce mercredi, c’est Abdellah Jabbari. D’origine marocaine, il est arrivé chez nous à l’âge de 18 ans pour suivre ses études. Tombé amoureux de notre région, il n’est jamais retourné au Maroc. Si on parle de lui aujourd’hui dans les journaux du groupe Sudpresse c’est parce qu’il nous propose de voyager sans bouger de la cité ardente !

Abdellah inaugurera le 7 septembre prochain le "Ryad Mogador". Juste en entendant on déduit instinctivement que notre séjour dans son hôtel nous donnera l’occasion de voyager au Maroc.

Avant de se lancer dans l’hôtellerie, Abdellah avait une société de négoce de vêtements de cuir pour les chaînes Cora et Carrefour en provenance du Maroc, de Turquie et du Pakistan. Il a donc beaucoup voyagé et a été souvent en contact avec le monde des touristes. Depuis la fermeture de l’hôtel Simenon, il ne restait plus qu’un hôtel dans le quartier d’Outremeuse. C’est ce qui l’a poussé à investir plus d’un million d’euro pour son nouveau projet.

Les petits plats dans les grands

Il lui a fallu plus de 6 ans de travaux pour transformer le bâtiment d’un ancien imprimeur en hôtel 3 étoiles de 12 chambres et un studio. Pour coller au plus près avec la réalité, il a fait venir des conteneurs entiers contenant des décors en provenance directe du Maroc. Le mobilier vient de Marrakech, les portes orientales sont réalisées par des artisans de Fez, le marbre de Casablanca, les luminaires d’Agadir. Bref, tout est fait pour vous plonger dans une ambiance atypique.

Le grand luxe

Hammam, sauna,… tout sera en place pour passer un bon moment ! L’hôtel ouvrira ses portes le 7 septembre prochain. Il faudra compter entre 95€ et 110€ pour une nuit. Un restaurant devrait également voir le jour dans les semaines à venir !