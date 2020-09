DJ empêché, Antoine lance sa boutique de bières spéciales

Chaque jour Pascal Michel met un liégeois à l’honneur dans "Vivre ici". Aujourd’hui on part à Grand-rechain pour découvrir Antoine Simar. Il a 23 ans, il travaille dans le milieu de l’événementiel et il est à l’honneur dans les journaux du groupe Sudpresse.

Depuis quelques années, Antoine a réussi à faire de sa passion un véritable métier. Il est aujourd’hui DJ professionnel et organise beaucoup d’événements liés à la musique chaque mois. Autant vous dire que depuis le mois de mars, l’ensemble de ses activités est à l’arrêt.

Après 6 mois d'inactivité, il commençant à tourner en rond chez lui et avait besoin de nouvelles occupations. Il s’est donc tourné vers sa deuxième passion : la bière spéciale, en ouvrant une boutique dans sa maison. On y retrouve plus de 150 sortes de bières spéciales, la plupart provenant de notre Province. Il souhaite se démarquer des grandes surfaces en mettant en avant des bières issues de petites brasseries locales. Evidemment on retrouvera des grands classiques comme de la Val Dieu car c’est indispensable étant de Herve, mais hors de question de retrouver des breuvages issues de grandes firmes commerciales.

La boutique s’appelle "Apero By Antoine" et se trouve dans sa maison, rue de la chapelle 38 à Grand-Rechain. Il y a un accès direct et elle est ouverte du mercredi au samedi de 13h à 18h30 et le dimanche de 10h à 14h.