Deux liégeoises viennent de lancer leur production de savons artisanaux à base de lait...maternel

Nous sommes allés faire un tour du côté de Remicourt où nous avons rencontré Christel Vandenberghe qui est la fondatrice de la marque "Natur’All in All".

La Remicourtoise voulait créer depuis longtemps sa gamme de produits plus naturels pour ses proche et elle a été rapidement rejointe par son amie Valérie Dupas.

Tous leurs produits sont fabriqués sans substances nocives pour la santé et sont éco-responsables.

Un savon au lait...Maternel

Cette marque propose des savons en tout genre mais aussi des savons qui ont la particularité d’être fabriqués à base de lait… Maternel.

Même si cela peut vous étonner, sachez que ces savons ont d’innombrables vertus.

Le lait maternel est en effet une petite merveille, que ce soit pour ses qualités nutritives, calmantes, antiseptiques, cicatrisantes et antibactériennes.

Ce lait rend la peau de votre enfant douce, diminue les rougeurs, l’acné du nourrisson mais aussi les croûtes de lait, l’érythème fessier, les brûlures, les crevasses ou encore l’eczéma.

On vous rassure tout de suite, Christel et Valérie ne vendent pas ces savons au grand public. Cette fabrication est en effet destinée aux jeunes mamans qui souhaiteraient profiter de ce petit plus.

Cela est non seulement plus hygiénique mais aussi plus "safe" en termes de santé.



Les quantités

Avec 250 gr de lait maternel congelé Christel et Valérie peuvent produire 1 kilo de savon.

Après réception de ce savon, les parents doivent le laisser sécher durant 1 mois avant de pouvoir l’utiliser.



Si vous êtes une jeune maman et que vous souhaitez profiter de cette opportunité, rendez-vous sur la page Facebook de Natur’all in all. Vous pouvez aussi vous rendre dans leur point de vente à Momalle, situé au 50 de la tue des Héros.