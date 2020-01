Deux Liégeois subliment le processus de lévitation grâce à leur "vitrine magique" Levita

À l’heure où la technologie règne en maîtresse sur notre monde moderne, deux Liégeois ont réalisé l’exploit de faire voler des objets grâce à leurs "vitrines magiques Levita".



Cette histoire digne d’un scénario de science-fiction commence par une amitié de longue date entre Clément Kerstenne et Philippe Bougard. Deux Liégeois qui ont créé en 2012 "In The Air", une Start-Up destinée à révolutionner le monde de la communication et du marketing via la magie.



Suite au très grand succès de ce premier concept, Clément et Philippe ont décidé de se pencher sur un autre projet de taille : Levita.

Cette vitrine hors du commun a été conçue comme un nouvel outil marketing unique au monde qui permet de mettre des objets en lévitation à des fins commerciales. Cela leur permet entre autres de se démarquer de la concurrence grâce à la magie de la lévitation. Plusieurs grandes enseignes sont d’ailleurs déjà fans du concept et des contrats ont déjà été signés au-delà de nos frontières.

Une première vitrine vient d’être inaugurée à Singapour où vous pouvez admirer une montre de luxe en train de tourner "par magie", sans aucun support.



Cette première mondiale a semble-t-il fonctionné au-delà des espérances puisque de nouveaux contrats ont déjà été signés en Asie, notamment à Macao pour la fin de ce mois. Nos deux magiciens liégeois sont actuellement en négociation avec des acteurs du luxe de rang mondial. Avec comme objectifs à long terme de pouvoir répondre aux exigences et d’adapter leurs services à plusieurs produits.

L’équipe envisage aussi d’adapter le concept aux œuvres d’art, dans les musées ou chez les particuliers. Sans socle, de précieuses reliques pourront être admirées sous tous les angles.



