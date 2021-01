Deux Liégeois se lancent dans un service optique à domicile

Ces derniers mois ont été propices aux changements de carrière ou d’orientation. C’est le cas de deux responsables de magasins d’optique qui ont décidé de lancer leur société de services optiques à domicile " Eyes at home ".



Ce service existe depuis le premier janvier dernier et vous propose un service opticien de qualité et sur rendez-vous.

Derrière ce projet inédit se cache Dany & Kelly, deux collaborateurs de longue date qui ont tous deux travaillé pendant plusieurs années dans le monde de l’optique.

Aujourd’hui, Dany et Kelly proposent un site de vente en ligne de lentilles de contact qui livre partout en Belgique, dans les 48 heures ainsi qu’en Europe.

Les deux collaborateurs se déplacent également à votre domicile sans frais



Pour plus d’infos sur leurs différents services, n’hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet www.eyes-at-home.be, ou sur leur page Facebook/Instagram.