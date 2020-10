Deux jeunes amis s'apprêtent à parcourir 6000km pour la bonne cause 

Deux jeunes amis de 21 ans se sont lancé un Paris fou cette année, celui de parcourir plus de 6000km en voiture de Biarritz au désert Marocain. Autant dire que le défi est assez incroyable et audacieux mais Gaspar Michel et Gauthier Adams le font pour la bonne cause !

En effet, ce défi a pour but de soutenir l’association Les Enfants du Désert et La croix rouge française.



Une "Shtroumpfette" pour les conduire jusque dans le désert Marocain

Afin de le relever, ils ont remis à neuf une Renault 4L qu’ils ont "Schtroumpfé" ou autrement dit, repeinte entièrement en bleu et tout cela, en à peine 2 jours.

Pour ceux qui ne seraient pas calés en voiture (tout comme moi), la Renault 4L est une petite voiture populaire de grande diffusion de conception simple et pratique et elle fut nommée ainsi parce qu’elle était équipée d’un moteur de 4 chevaux fiscaux.

Un défi qui a besoin de sponsors

Le raid approche a grands pas puisqu’il démarre (normalement) le 18 février prochain. Mais afin d’aider au mieux les deux associations que Gauthier et Gaspar défendent, il le faut encore des sponsors. Car plus vous sponsorisez la Schtroumpfette, plus ils pourront aider " Les Enfants du Désert " ainsi que la croix rouge.

En contrepartie, les deux amis s’engagent à afficher des encarts publicitaires sur leur Schtroumpfette.

En des différents pays qu’ils traverseront, ils continueront à utiliser la voiture pendant un an sur Liège et ses alentours.

Donc n’hésitez pas à les soutenir en les contactant via leur page Facebook.



Une aventure à suivre de près en étant de loin

Gaspar et Gauthier ne manqueront pas de partager leurs aventures, leurs moments de bonheurs mais aussi leurs moments difficiles via leurs réseaux sociaux.

Pour les suivre, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner à leur page Facebook " Les Aventures de la Schtroumpfette.