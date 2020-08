Des produits cosmétiques à base de mauvaises herbes

Chaque jour Pascal Michel met en lumière un ou une liégeoise qui fait l’actualité. Ce mardi, il nous propose de prendre soin de notre peau avec la gamme de produits naturels " Herbes Folles " de Mariana Santos.

Durant cet été, vous avez peut-être passé du temps au jardin à arracher les mauvaises herbes qui gâchaient le paysage. Et bien ces herbes peuvent être utilisées pour créer des produits cosmétiques naturels. C’est d’ailleurs une coutume assez ancienne, utilisée en médecine depuis des siècles et des siècles.

Le déclic

Jeune maman, Mariana passe un an à la maison avec son bébé. "J’ai profité de cette période pour suivre deux formations. Une en cosmétique naturelle et une autre en herboristerie. C’est là que j’ai eu le déclic mais je me suis toujours intéressé au sujet" confie la jeune entrepreneuse.

Des produits fabriqués à Spa

Mariana vit aujourd’hui au Portugal mais ses produits sont fabriqués chez nous, à Spa. Et plus exactement dans le laboratoire Copaiba, spécialisé dans les cosmétiques naturels et durables. Etre une entreprise responsable, c’est l’objectif de Mariana. Dans ces produits, vous ne retrouverez pas d’huile de palme, pas d’OGM, pas de parfum synthétique, de conservateurs artificiels ou encore de produits pétrochimiques. Pour réduire son empreinte écologique, tout un travail est également fait sur le packaging.

Sa marque, "Herbes Folles", a tout juste deux mois et se décline déjà en trois produits : une huile nettoyante, un baume protecteur et une lotion hydratante et illuminatrice. Plus d’infos sur www.herbes-folles.com