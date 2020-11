Des produits 100% éthiques et naturels pour les fêtes de fin d'année

Un couple de Hutois qui propose déjà des ateliers culinaires vient de se lancer dans la production de savons et bougies 100% naturels.

Caroline et Quentin ont en effet envie de mettre en avant l’importance des produits que l’on consomme. C’est ce qu’ils essayent déjà de transmettre via leurs ateliers culinaires grâce à leur concept "Oali". Un concept qui vient donc de s’élargir mais qui garde toute sa philosophie principale à savoir consommer sain, local et éthique.

Leur envie d’élargir leur offre ne date pas d’hier mais les circonstances de cette année ont accéléré leur projet.



Leurs produits

Leurs savons sont fabriqués à base d’huile de colza récupérée à l’huilerie du "Stwerdu", à Faimes. "

Ils rachètent en fait les fonds de cuve au producteur afin de ne rien gaspiller. Cette matière première est devenue l’ingrédient principal de leurs recettes de savons. En tout, l’huile de colza compose 45% de leurs savons, dans lesquels on retrouve aussi de l’huile de coco, de ricin, de la soude et du beurre de karité.

Même chose pour les bougies qui sont elles fabriquées à base de cire de colza et de tournesol et sans paraffine.

Afin de respecter au maximum l’environnement, ces deux produits ne contiennent pas d’huiles essentielles, de fragrances ou d’éléments toxiques pour la santé.



Parmi leur gamme de cette fin d’année, on peut retrouver une senteur "Esprit de Noël" aux saveurs de pain d’épices, Hippie avec une légère touche de patchouli, Ambre et Bois de santal.



Le couple propose également des coffrets composés de plusieurs produits qui peuvent être une chouette idée cadeau pour les fêtes de fin d’année. Ces coffrets vous permettront de découvrir leurs produits mais aussi beaucoup d’autres comme des vins et des bières de la région, du chocolat, des crackers, des tartinades et bien d’autres.

Vous pouvez retrouver tous leurs produits via leur site "Oali"