Des Liégeois lancent leurs bougies parfumées artisanales 100% végétales

Si vous êtes amateur de soirées aux chandelles, alors vous allez être complètement fans de ce nouveau produit !

Il s’agit des bougies "La Flamme belge" créées par un couple originaire de Limont et qui a décidé de se lancer dans la création de bougies parfumées artisanales à base de cire 100% végétale.

Leur magasin vient d’ouvrir à Waremme et ils vous proposent donc de découvrir leurs bougies locales de qualité. Ces passionnés de bougie, Gaëlle Collot et Stéphane Zimmer, ont consommé pendant longtemps des bougies parfumées venant de la grande distribution et se sont rendu compte qu’ils avaient régulièrement des maux de tête lorsqu’ils allumaient ces bougies de grande surfaces.

C'est pourquoi en 2019, ils ont décidé de commander de la cire végétale et du parfum pour fabriquer leurs propres bougies. Quelques mois plus tard arrivent leurs premières créations et là, c’est le succès.

Aujourd’hui, vous pouvez retrouver leurs bougies du côté de Limont dans la boutique ou via leur e-shop en ligne via leur site.

Besoin de plus d’infos ? Il suffit d’écouter le podcast de cet article.