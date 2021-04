Des épices incomparables au Comptoir des Epices

Un plat sans épice manque généralement de piquant. C’est pourquoi, je vous emmène dans l’univers des odeurs des épices d’Anne et Jean-Vincent Veriter, au Comptoir des Epices.

Au Comptoir des Epices, on ne se contente pas d’emballer simplement des épices, on les prépare, on les assemble. Et comme Anne le répète : "Une épice fraîchement moulue est un produit incomparable". Mais ce qui fait une énorme différence, c’est qu’Anne et Jean-Vincent se déplacent pour rencontrer leurs producteurs.

90% de leurs produits sont labellisés bio

Auparavant, 60% de leur gamme était bio. Aujourd’hui, c’est 90% de leurs produits qui sont labellisés. Anne raconte que lors d’un de leurs voyages au Sri-Lanka, un jeune producteur leur expliquait qu’il ne voulait plus travailler comme ses parents, c’est-à-dire avec ces pesticides qui ont créé tant de dégâts chez les agriculteurs, mais plutôt produire comme ses grands-parents le faisaient dans le plus grand respect de la terre et des hommes.

Le bio n'est donc pas une notion de marketing mais une authentique conviction au Comptoir des Epices. Anne et Jean-Vincent souhaitent travailler avec les circuits les plus courts possible, le plus local possible. C'est ainsi qu'ils travaillent avec de petits producteurs ou de toutes petites coopératives locales qui retissent tout un tissu social et économique local.

Les herbes de Provence, par exemple, viennent vraiment du sud de la France et non pas de Turquie ou d’ailleurs. Des produits vrais et des épices rares qui vous feront voyager partout dans le monde. Et pour titiller vos papilles, la gamme s’agrandit chaque année.

Une vaste gamme d’épices

Cela va des poivres au curry et massala, aux épices et herbes en passant par un choix de thés et tisanes, de champignons déshydratés, des paprikas et piments, différents sels et enfin par la gamme Illico Presto qui vous propose dans un bocal tout pour préparer rapidement un risotto, falafel, un burger vegan, etc.

Où les retrouver ?

Une seule adresse : le site internet du Comptoir des Epices où vous allez trouver où acheter leurs épices près de chez vous mais aussi des tas de recettes faciles et originales ! Sur sa page Facebook, la semaine dernière Anne donnait la recette d’un soda 100% maison.

Comptoir des Epices Rue Slar 126, 4801 Verviers Téléphone : 087/78.37.00