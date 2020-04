Des e-shops liégeois dans le Gaël du mois d'avril !

Cet après-midi, Michel Vincent a reçu Marie Honnay dans l’émission Vivre ici. Journaliste dans le magazine Gaël, elle est venue évoquer son nouvel article sur les créatrices de mode de Bruxelles et de Wallonie ainsi que les huit pages dédiées à l’actualité de Liège. À défaut du smartphone et de l’ordinateur, pourquoi ne pas vous occuper en lisant le nouveau numéro du magazine Gael du mois d’avril ? Chaque mois, vous pouvez retrouver une foule de bons plans mode, de beauté, culture et bien-être. Ce numéro est consacré à Liège, il y sera entre autres questions de faire vos achats de vêtements et accessoires en ligne sur des e-shops de créateurs belges et pourquoi pas, liégeois !

Beauté et restaurants Dans cette édition, vous retrouverez huit pages dédiés à la mode, la beauté avec des produits bios tels qu’une boutique de cosmétique zéro déchet "Cozy bee" ou l’espace bien-être Ghislain Leger et ses maquillages naturels. Pour les amateurs de bars et restaurants, des articles leur sont consacrés. La journaliste évoque aussi le " Como & Casa ", un restaurant qui valorise le travail des maraîchers liégeois ou le "Cucinella" et son chef Julien Marzano qui trépigne d’impatience à l’idée de retrouver sa cuisine. À tester à la fin du confinement !

Créatrices belges Ensuite, elle a mis des créatrices belges à l’honneur. Selon Marie Honnay, il est important d’acheter belge, c’est donc dans une démarche d’entraide et de solidarité qu’elle a pris conscience de l’importance de soutenir les créatrices et marques belges. Pour elle, la mode est un moyen de mettre un peu de couleur dans son quotidien. Dans son article, vous allez faire connaissance avec quelques marques, dont deux liégeoises créatrices d’accessoires aux univers complètement différents. L’une est Delphine Quirin, elle imagine des pièces en maille aux couleurs douces mélangées avec des pièces contemporaines et la seconde est Ariane Lespire connue pour ses écharpes aux messages positifs. Vous pourrez aussi retrouver la marque Fille à papa, deux sœurs liégeoises qui depuis 10 ans créent du prêt-à-porter féminin que les stars s’arrachent ! Marie Honnay cite d’autres créatrices : " Valentine Witmeur à Bruxelles, c’est mon label préféré dans le registre de la maille : ses bodys en tricot sont canon, je conseille aux auditrices d’aller voir ses créations ! ". Elle recommande aussi les pièces à l’univers pop et poétique de Marie Schweisthal, installée dans la province du Luxembourg. Elle conclut : " Il y a aussi Manice, la marque de Charlotte Boute, une Namuroise qui, en quelques années, a réussi à faire cohabiter robes de cérémonie et vêtements cool, accessibles et portables. Des vêtements qu’on peut reporter après la fête. " En voilà pour les goûts, un bel article sur les créateurs belges disponibles ici : https://www.gael.be/mode/mode-belge-en-ligne-7-e-shops-canons-a-visiter-durgence ou en cliquant ici. Pour plus d’informations sur le magazine Gaël : www.gaël.be ou cliquez ici. Pour le magazine Gaël du mois, rendez-vous dans la librairie la plus proche de chez vous.