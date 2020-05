Des conseils zéro déchets et conditions de réouverture

Les consignes d’accès sont les suivantes : Le p ort du masque est obligatoire , il y a maximum deux personnes par véhicule , aucun prêt d'outils pour décharger, le contrôle d'apports se fait uniquement visuellement et pour terminer vous ne pouvez venir qu'une fois par semaine et par famille.

La responsable du département Zéro Déchet a établi une liste des déchets acceptés . Vous pouvez à présent jeter : Les déchets verts , les encombrants , les inertes , le bois mais aussi les métaux , les déchets électriques et électroniques , les plastiques durs et PVC .

Etant donné que les recyparcs sont restés fermés durant plusieurs semaines, leur réouverture entraîne de nombreuses files à l’entrée des recyparcs. Donc, ne venez au Recyparc que si c’est vraiment nécessaire . De même, il est plus que conseillé de ne pas se rendre au Recyparc après 16 heures au risque de se voir refuser l’accès pour cause de fermeture après avoir attendu longtemps dans la file d’attente.

Nouveaux déchets acceptés

A partir du mardi 19 mai, de nouveaux déchets vont être acceptés : Les DSM, les Papiers- Cartons, les huiles et graisses de friture, les huiles moteurs et les piles, la frigolite, le verre plat, les bouchons en Liège, les panneaux photovoltaïques et le textile.

Uniquement ces déchets sont acceptés. Ils sont toujours interdits : les bouteilles et bocaux en verre, les pneus et les déchets contenant de l’amiante.