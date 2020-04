Des comédiens lisent "Les Nouvelles Légendes de Chokier"

La conception du projet

Comme dans tout secteur, l’activité principale du créateur s’est arrêtée à plus de 90%. Pour lui, le confinement était le bon moment pour ressortir ses histoires. Pierre Prégardien raconte la mise en place du projet : " J’ai contacté mon collègue et ami Rudy Etienne (un dessinateur et scénariste) pour lui expliquer mon projet, il a accepté d’y participer. " Il poursuit : " Alors, j’ai décidé de publier les textes pour ceux qui veulent les raconter à leurs enfants et j’ai contacté quelques personnalités afin qu’elles les lisent et les publier en audio. "