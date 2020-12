Des cadeaux gourmands et locaux à se faire ou à offrir accompagnés ou pas d'un livre savoureux

Battice : La Framboisière de Rosmel

Partons pour le joli plateau de Herve où se trouve la ferme familiale de Rosmel que Remi Hogge a reprise en 2002 tout en optant pour un tout autre type de culture : la framboise et il en compte 5000 pieds !

Vous allez me dire que la saison des framboises est terminée depuis belle lurette et c’est exact mais à la Framboisière de Rosmel on transforme aussi les framboises…



Et comment peut-on les déguster ?

Remi en fait des confitures, des gelées, des coulis et des jus de pommes-framboises car il développe aussi d’autres productions comme les pommiers, les poiriers mais aussi des groseilliers rouges ou à maquereau et des cerisiers.



Remi cultive tout cela très naturellement ?

Son credo depuis toujours est le respect de la Nature !

Et ce leitmotiv entraine des méthodes naturelles et optimales de pollinisation avec l’installation de ruches aux abords des cultures. Chaque plant bénéficie des quantités adéquates de nourriture et d’eau afin d’éviter le gaspillage et les pollutions.

De plus, les framboisiers sont recouverts de parapluies : de cette manière, les fruits ne sont pas mouillés et cela évite les traitements fongicides anti-moisissures.



C’est un total respect de la nature

Et ce n’est pas terminé, Remi favorise aussi l’introduction de prédateurs naturels pour éviter au maximum les pesticides. Et enfin, les fruits arrivés à maturité sont cueillis à la main avec soin, précaution et hygiène.



Mais une fois que la récolte est terminée ?

La framboise est alors transformée de façon artisanale sans conservateurs ou additifs chimiques.

Et c’est là que commence la confection des gelées, confitures, coulis, jus de fruits, sirop… Et si je vous en parle aujourd’hui, c’est parce que la Framboiserie de Rosmel vous propose cadeaux gourmands. Dans de sympathiques petits paniers garnis de produits issus de leur propre culture vous avez plusieurs possibilités déjà à partir de 13€. Vous pouvez aussi composer le panier suivant vos envies. Un exemple : pour 13€ dans le panier vous aurez une confiture de framboise, une gelée de framboise et un coulis de framboise. Libre à vous d’ajouter une bouteille de jus de pommes-framboises et/ou un pot de sirop pommes-poires des vergers de Remi.



Comment puis-je faire pour obtenir ces gourmandises ?

Soit vous passez un coup de fil à Remi, soit vous passez commande par la page Fb ou le site internet, vous fixez un jour et une heure de passage pour enlever votre colis à la ferme. Un cadeau qui fera des heureux !



La Framboisière de Rosmel

Rosmel 120 à Battice

https://framboisierederosmel.com/

Page Fb : Framboisière de Rosmel

0486 44 82 59