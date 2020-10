Des bougies faites à base de bouteilles de vin recyclées

Nous aimons mettre en avant les personnes qui lancent des nouveaux concepts dans notre belle province de Liège.

Et nous nous sommes arrêtés sur celui de Manuel Parado, un Liégeois qui vient de mettre sur pied son concept appelé "My Bottle Candle" et qui a pour objectif de recycler des bouteilles de vin et de champagne pour les transformer en bougies.



Une passion pour les bulles

Passionné de vin et de champagne plus particulièrement, Manuel part du principe qu’on ouvre souvent une bonne bouteille pour fêter des grandes occasions ou pour marquer un événement fort. Son idée est donc de faire perdurer ce souvenir en transformant vos bouteilles de vin ou de champagne (déjà bues bien évidemment) en objet décoratif.

Et vu que nous approchons des fêtes de fin d’année, on peut dire que l’idée tombe à pic.



Origine des bouteilles et conception

La majorité des bouteilles provient de restaurants liégeois partenaires du projet mais Manuel peut également répondre à des demandes particulières en utilisant vos bouteilles bues lors de grandes occasions.



La bouteille est coupée grâce à une technique subtile. Manuel garde uniquement la partie inférieure de la bouteille et conserve l’étiquette d’origine car c’est là qu’est tout le concept.

Afin de garder l’aspect écologique, il utilise également de la cire éco-responsable.



La gamme

Niveau senteurs, Manuel s’est focalisé uniquement sur deux parfums : vanille et une senteur "Noel" pour les fêtes de fin d’année.



Côté prix, le prix par bougie est fixé à 35€ et ne varie pas même si vous avez dans les mains, un ancien grand cru.

Les bougies issues de Magnum sont quant à elles, légèrement plus chers tout en gardant une gamme de prix raisonnable.



Infos pratiques

Le projet démarra officiellement ce premier novembre via un E-shop en ligne.

Plus tard, Manuel espère que les commerces locaux liégeois pourront proposer sa gamme de bougies dans leurs rayons.

En attendant, vous pouvez le suivre via sa page Facebook "My Bottle Candle" ainsi que son compte Instagram.