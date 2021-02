Des biscuits de notre enfance avec Léonie

Entrer chez Léonie, c’est un peu retourner en enfance au milieu de saveurs et d’odeurs des desserts de grands-mères. L’objectif recherché par Joëlle Simonis dans son salon de dégustation " Chez Léonie " est de recréer toutes ces douceurs.



Comment est-ce que tout cela a commencé ?

Un peu par hasard car la formation de Joëlle est loin de la pâtisserie, elle est assistante sociale et a travaillé durant de nombreuses années dans un CPAS. Comme elle aime les macarons, elle a commencé à en confectionner pour le plaisir et puis un pas en entrainant un autre, elle s’est inscrite à une formation en boulangerie-pâtisserie à l’Ifapme. Et c’est là ça a été la révélation.



Elle a donc ouvert un salon de dégustation ?

En 2018, Joëlle a ouvert son salon de dégustation de glaces artisanales et comme elle confectionnait tous les accompagnements (biscuits, cookies…) ses clients lui ont suggéré d’en vendre… Et la voilà aujourd’hui en train de confectionner des biscuits, des verrines, des gaufres… et toujours de la glace en pot ou en gâteau. Une fois que les salons pourront rouvrir, elle vous accueillera pour déguster ses produits artisanaux sucrés dans une ambiance calme et feutrée. Petit détail, soucieuse de l’environnement, elle a opté pour la récupération de vaisselle et de mobilier ancien ce qui donne à l’endroit une atmosphère authentique et unique.



Joëlle travaille des matières de qualité…

Les matières premières sont sélectionnées avec rigueur sélectionnées pour leur côté qualitatif et/ou local et/ou durable et Joëlle veille au respect du produit dans le sens noble du terme.

Quant au processus de fabrication, il est authentique et issu d’un savoir-faire traditionnel. Le résultat est que chez Léonie vous ne trouvez que des produits naturels, sans arômes ni colorants ni conservateurs.



Pourquoi Chez Léonie ?

Comme Joëlle aime vous proposer des douceurs régressives, elle a choisi un nom tout aussi régressif car Léonie est le prénom de la vieille tante de Marcel Proust … et de ses madeleines !

A travers les saveurs naturelles de ses produits, les objets et mobilier anciens, Joëlle vous rappelle des moments passés, à travers un goût, une odeur, un objet…



Que peut-on retrouver Chez Léonie ?

De la glace évidemment mais aussi des Melo cakes, des cookies, des verrines, des chouchous, des eskimos glacés, des bouchées de glace, des spéculoos et à l’approche de la Saint Valentin, Joëlle vous a concocté une box !



Et que comprend cette box St Valentin ?

D’abord une bouteille de mousseux et des crackers aux épices italiennes pour accompagner l’apéro. Ensuite, vous avez des mélo cakes et des sablés en forme de cœur, des meringues roses à l’arôme de rose, des cookies… Un très joli cadeau gourmand.



Où peut-on retrouver toutes ces douceurs ?

Principalement chez Léonie mais aussi à la Ferme de la Waide à Blegny.

Vous pouvez passer votre commande en ligne et passer l’enlever Chez Léonie car les matières étant fragiles et surtout de première fraîcheur Joëlle ne souhaite pas les envoyer afin de préserver leur qualité.



Chez Léonie

Rue Cahorday 8 à 4671 Saive

Chez Léonie ou 04 224 13 58