Des ateliers de cuisine en direct avec une nutritionniste, Catherine Gavage.

Cet après-midi, Michel Vincent a reçu une nutritionniste liégeoise, Catherine Gavage. Elle a lancé durant le confinement des ateliers de cuisine en live et gratuit, le mercredi soir. Elle est venue expliquer sa démarche dans l’émission Vivre-ici. Après trois semaines de confinement, vous ne savez plus quoi faire ? Vous voulez booster votre système immunitaire avec de bonnes recettes ? Catherine Gavage, une nutritionniste liégeoise a la solution pour vous ! Elle est la fondatrice de la PRANAclinic, un centre médical et paramédical situé à Cointe. Elle fait part de son expérience en donnant des conférences dans des écoles, entreprises et hôpitaux mais aussi des ateliers de cuisine. "On mange de plus en plus des choses toutes faites, on a oublié les principes de base d’une cuisine maison qui peut nous apporter beaucoup plus que ce que l’on trouve dans les supermarchés." C’est pour cela que tous les mercredis à 20 heures, elle organise un atelier de cuisine spécial santé en période confinement en direct sur sa page Facebook. Elle déclare : " Les gens ont peur, ils s’alimentent mal, ont des carences donc ils vont moins bien répondre au virus, l’idée est d’aider ces personnes en leur donnant des trucs et astuces qu’ils utiliseront même après le confinement." Une bonne manière de se rassurer en se faisant plaisir.

"Mieux manger pour mieux vivre" Sa devise est "Mieux manger pour mieux vivre". Dans son travail, son but est de transmettre un message positif durant cette période de confinement. Elle explique : " La nutrition est un outil préventif incroyable et efficace. " Elle poursuit : " J’aimerais que nous prenions conscience du pouvoir que l’on a sur notre santé physique et mentale. " Pour le moment, il n’y a pas de médicament pour traiter le Covid-19, Catherine Gavage pense que c’est le bon moment pour booster votre système immunitaire avec les produits qu’elle propose dans les ateliers et conférences.

En direct Suite au succès de sa première conférence en direct "Comment booster mon immunité grâce à la nutrition" qui a touché plus de 102.000 personnes, elle a décidé de se faire des ateliers culinaires. Le déroulement de l’atelier est simple, Catherine Gavage l’a expliqué : "Il faut participer à l’événement sur Facebook et vous recevrez une alerte dès que le live commencera. Je demande le jeudi matin aux personnes de choisir le sujet qui leur fait plaisir. Ensuite, le samedi matin j’envoie par mail la liste des courses à faire et mercredi, on se retrouve tous ensemble pour cuisinier."

Combattre le virus Pour la nutritionniste liégeoise, la suralimentation est un réel problème de santé publique. "Nous consommons, produisons et jetons de plus en plus de nourriture et pourtant l’homme n’a jamais été aussi carencé. Le constat est sans appel, nous sommes moins résistants au virus et bactéries." raconte-t-elle. Ce thème et bien d’autres comme l’importance de la nourriture sur notre corps sont disponibles sur sa page Facebook ici. Pour terminer, elle fait aussi des consultations par vidéo pour ceux qui désirent aller plus loin, rendez vous sur www.catherine-nutrition.be