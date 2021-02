Dépaysez-vous grâce aux logements insolites du restaurant Spadois "Le Chalet Suisse"

Vous aimez les séjours insolites et le dépaysement ? Laissez-nous vous emmener… sur les hauteurs de Spa.

Pas besoin d’aller bien loin en effet pour voyager et ce, grâce au nouveau concept du restaurant " Le Chalet Suisse ".



Niché derrière le restaurant, plongez sans plus attendre dans l’univers incroyable de leurs Igloos, roulottes Gipsy ou encore chalets cosy tous aménagés avec grands soins par d’Amandine et Bruno, les heureux propriétaires du restaurant et de ce nouveau concept hôtelier.

Ces logements vous permettront malgré les circonstances d’avoir un petit avant-goût de voyage et de profiter de toutes les activités qu’offre cette région.



Un projet bien pensé.

Une idée qui ne date pas d’hier. Amandine et Bruno ont en effet inauguré leur premier chalet en novembre 2019 et en sont aujourd’hui à leur 5ème logement.

Leur but étant d’en avoir 10 très prochainement afin de proposer des concepts de plus en plus variés à leurs clients.



Leurs services

Hors Covid, vous êtes très nombreux à venir déguster sur place leurs célèbres fondues savoyardes ou encore leurs délicieuses raclettes de la région.

En attendant, vous pouvez toujours commander ces plats traditionnels à emporter ou vous laisser tenter par les délicieux mets concoctés par Amandine via son autre concept appelé " L’âme en Dinette ". Grâce à cet autre concept, Amandine vous propose des plats cuisinés façon " zéro déchet " avec des produits de saison et sans conservateurs.

Et si vous décidez de profiter d’un séjour sur place, vous pourrez également déguster ces bons petits plats mais en tête à tête dans votre roulotte, chalet ou Igloo.



De futurs projets

Notre couple de Spadois ne compte pas s’arrêter là. Ils ont en effet comme projet de remettre à neuf un bus anglais à deux étages datant de 1956.

Amandine et Bruno souhaiteraient y proposer des petits-déjeuners buffets au deuxième étage et un espace jeux de société au premier.

Une idée qui risque de plaire fortement aux clients assidus mais aussi aux nombreux touristes qui viennent visiter la région par milliers chaque année.



Pour plus d’informations sur leurs offres, rendez-vous sur leur site "Le Chalet Suisse"