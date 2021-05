Découvrez une chasse au trésor hors du commun qui vous permettra peut-être de gagner un trésor d’une valeur de 750.000€

Ça vous dirait de trouver un trésor valant 750.000€ ? Et bien c’est désormais possible grâce à une chasse au trésor hors du commun nommée "Le trésor de l’Entente Cordiale".

Le liégeois Vincenzo Bianca appelé pour écrire les énigmes

Vincenzo Bianca et Pascal Michel avec le Trésor de l'entente cordiale © Vivacité Cette chasse au trésor est sortie de la tête de Michel Becker, co-auteur de la chouette d’or (qui est également une autre chasse au trésor en France très connue). Celui-ci a voulu collaborer avec Vincenzo Bianca, un Liégeois passionné d’énigmes, de chasse au trésor et de jeu.



Michel Becker a tellement été bluffé par le talent de notre Liégeois qu’il lui a proposé de réaliser les énigmes du trésor de l’entente cordiale.

Une véritable chasse au trésor !

Les deux fragments de clé à trouver. Un se trouve en France et l'autre au Royaume-Uni. © Le Trésor de l'Entente Cordiale Plus qu’un ouvrage, c’est une aventure qui vous attend avec cette chasse au trésor hors du commun. Il ne faut qu’une clé pour prendre possession de ce trésor caché, mais elle est divisée en deux. Une partie est dissimulée en France et l’autre au Royaume-Uni.



Pour les retrouver, vous allez devoir répondre à des énigmes se trouvant dans 2 bouquins. L’un en français et l’autre en anglais.

Indices et énigmes, ont été soigneusement disséminés au fil des pages de ces deux livres vous permettant de trouver les lieux où sont cachés les deux fragments de clé.



Et comme toute chasse au trésor qui se respecte, vous devrez vous munir d’une pelle et d’une pioche afin d’aller déterrer ces deux fragments de clé qui vous mèneront au trésor exceptionnel.

Un trésor d’une valeur de 750.000€ !!!

Le coffre en or 18K valant 750 000 euros © Le trésor de l'Entente Cordiale Il est certain qu’une chasse au trésor de cette envergure requiert un certain butin. Et quel butin ! Il s’agit d’un coffret en or jaune 18K réalisé par la prestigieuse manufacture de GOLDSMITHS & SILVERSMITHS COMPANY LTD et estimé à 750.000€ !

Une somme qui risque d’en motiver plus d’un, ça c’est certain.

L’univers du jeu

. © nicholas belton L’univers de ce jeu part d’une amitié entre deux nations, plus précisément deux hommes. Il s’agit d’Edouard VII, roi d’Angleterre et Emile Loubet le président français. Ces deux hommes ont, en 1904, signé le traité de l’entente cordiale. Edouard VII a offert à Emile Loubet lors de sa venue à Londres, un magnifique coffret en or. Celui-ci contient un parchemin qui va poser les bases de l’entente cordiale. Le sublime coffret est donc le trésor de cette chasse !

Si vous voulez tenter votre chance et peut-être devenir riche tout en participant à un super jeu hors du commun, n’attendez plus et dépêchez-vous de vous inscrire ! Infos : Site du Trésor de l’Entente Cordiale