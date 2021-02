Découvrez la viande tendre de la black angus grâce à la Ferme de Voroux

Aujourd’hui, nous allons découvrir un petit producteur local qui se s'est lancé uniquement par passion : celui de Voroux-lez-liers (Juprelle) : Elevage de Black Aberdeen Angus.

Fabienne Charlier et Vincent Vanhove ont toujours aimé la ferme et les animaux mais dans la vie active ils ont pris d’autres directions. C’est ainsi que Vincent a monté son entreprise d'espaces verts mais tous deux gardaient dans un coin de leur tête ce projet d’élever quelques vaches. C’est donc un petit troupeau ? Lorsqu’ils se sont lancés en 2016, ils comptaient prendre 2 ou 3 bêtes mais c’est vite devenu 10, 12 et même 15 belles black Aberdeen Angus. Ce projet de ferme qu’ils ont monté à deux, il l’on voulu très traditionnel en respectant au plus près les méthodes anciennes d’élevage.

Pourquoi avoir choisi cette race ?

La Black Aberdeen Angus est une race rustique originaire d’Ecosse qui ne nécessite pas de soins vétérinaires et donc pas d’antibiotiques, qui peuvent se reproduire et vêler seules. De plus d’un point de vue sécurité, cette race est naturellement exempte de cornes. C’est une race très placide et calme particulièrement appréciée pour ses qualités bouchères.

A la ferme de Voroux, elles évoluent naturellement ?

Effectivement car elles sont au pré et donc nourries d’herbe mais aussi de céréales sans OGM, de foin et de préfané. Pour rappel, le préfané c’est de l’herbe naturelle qu’on coupe et que l’on laisse sécher environ 24 à 36 heures et que l’on emballe sous plastique.

C’est effectivement un élevage " comme avant "…

Et ces animaux prennent le temps de forcir et ne sont pas menées à l’abattoir avant 20 mois, soit à pleine maturité et une fois que les carcasses quittent l’abattoir d’Aubel, elles passent chez le boucher Soiron de Battice qui laisse reposer la viande pendant une quinzaine de jours, ce qui lui donne sa tendreté. Dans un abattage conventionnel, la viande repose rarement…

Maintenant, comment fait-on si on souhaite en déguster ?

Comme cette activité est complémentaire et qu'elle est avant tout une affaire de passion, Fabienne et Vincent sélectionne plusieurs bêtes une seule fois l'an. Cette année l'abattage a déjà eu lieu et les colis de viande seront à enlever dès demain. Si beaucoup de colis sont déjà réservés, il en reste encore qui cherchent preneur… Que comporte un colis ? Une dizaine de kilos, soit un tiroir de congélateur au prix de 160€ soit 16€ le kilo ! Dans le colis vous avez des entrecôtes, des steaks, du filet pur, des carbonades, de la viande à brochettes, du haché, des hamburgers… De quoi préparer de délicieux repas avec une viande au goût unique et fondant en bouche. Ferme à Voroux Rue Vieille Voie de Tongres 30 à Voroux Gsm : 0477 04 51 28