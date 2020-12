Découvrez la cuisine gourmande végétalienne d'une Saint-Georgeoise nommée aux Belgian Vegan Awards 2020

Ce mardi nous partions à la rencontre de Marie Caneras, une cuisinière végétalienne de Saint-Georges qui vient d’être nommée aux Belgian Vegan Awards 2020 dans la catégorie " Best catering / foodtruck".



Et ce n’est pas par hasard si Marie s’est retrouvée nommée dans cette catégorie car on peut dire que son service traiteur "Camaoh" rencontre un véritable succès depuis près d’un an.

En effet, le nombre de commandes ne cesse d’augmenter et les clients fidèles sont de plus en plus nombreux.



Sa philosophie ? Permettre aux gens de découvrir la cuisine végétalienne sans appréhension et tout en gardant un côté gourmand. Marie ne vise en effet pas que le public végétalien et prépare des classiques revisités sans viande afin d’attirer les curieux. Et on peut dire que… Ça marche !



Parmi sa carte, vous pouvez retrouver entre autres un hachis parmentier végétalien, un couscous merguez de seitan et des cannelloni bolognaise sans viande.

Ceux-ci sont mis en vente dans huit points relais de la Province de Liège, dont deux à Saint-Georges (la librairie New-Times et l’herboristerie Dechénou) et un à Iluy (le magasin bio Amarres).



Des envies de nouveautés pour Noël ? Marie propose des menus quatre services pour un Noël végétalien que vous pouvez retrouver sur son site "Camaoh".



Soulignons aussi le fait que la cuisinière a lancé une opération de solidarité afin d’offrir 500 gaufres au personnel hospitalier du Mont Légia. Les personnes intéressées par l’initiative peuvent participer en versant 1€ pour la cause.