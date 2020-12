Découvrez l'eau de vie de l'Atelier Constant Berger à Battice

Battice : L’Atelier Constant Berger

C’est chez Adeline et Léandre que nous nous rendons car après le pressage des pommes de vergers hautes tiges qu’ils ont terminé, c’est leur toute nouvelle gamme de produits qu’ils nous font découvrir.

Peut-on rappeler ce qu’est l’Atelier Constant Berger ?

Adeline Constant et Léandre Berger se rencontrent à l’issue de leurs études en gestion à HEC-Liège. Ils décident de voyager autour du monde durant toute une année et c’est ainsi qu’ils se décident à faire perdurer les traditions de leur région et de la famille qui depuis 5 générations produit le peket “doré de Montegnée”.



Il y a aussi toute une philosophie derrière tout ça…

Effectivement car Adeline aime la vie, les défis et veut consacrer son énergie débordante à apporter sa goutte d'eau pour la Planète. Tandis que Léandre aime manger, rire et s'émouvoir et avec son diplôme de distillation sous le bras, il a envie de permettre au plus grand nombre de redécouvrir notre terroir au travers de leurs produits.



Venons-en à leur nouvelle gamme

Commençons par la gamme des jus de fruits de l’Atelier disponibles pour les fêtes et tous réalisés à partir de fruits provenant de vergers hautes tiges non traités. Léandre me confiait qu’ils ont profité du confinement pour établir toute une cartographie des anciens vergers hautes tiges de la région.

D’abord le jus de pommes dans lequel on retrouve diverses variétés anciennes de pommes, qui donnent un jus bien équilibré (bon rapport sucre / acidité). Ensuite, vous avez le pommes-cerises et là, les cerises sont pressées en juin et mélangé ensuite au jus de pommes. Il en résulte un jus pomme-cerise au goût complexe et unique !



Ceux-là sont assez classiques…

D’autres comme le pomme cassis sont plus inattendus. C’est avec les cassis de la Framboiserie de Malmédy, qu’ils mélangent à leur jus de pommes qu’ils obtiennent un jus vif et frais, qui réveille les papilles ! Et puis, certainement le plus inattendu, le pomme ortie car l’ortie est une plante qui pousse partout dans notre région. Son goût herbacé se marie très bien avec le jus de pomme ! A découvrir sans plus attendre.



Et puis, il y a les eaux de vie

Vous avez du genièvre, des eaux-de-vie de prune, de cidre et de coing qui vont vous surprendre par leur singularité.

L’eau-de-vie de Prune est fabriquée à partir de prunes de plusieurs variétés anciennes du Pays de

Herve et vieillie 9 mois en dame-jeanne.

Pour l’eau de vie de cidre (type Calvados) ce sont des pommes de plusieurs variétés anciennes du Pays de Herve, pressées en jus et dont le vieillissement se fait en tonneau de bois.

Puis vous avez l’eau de vie de coings du Pays de Herve et le genièvre jeune de grains. Les céréales qui constituent la base du produit sont issues d’une culture bio de la région liégeoise, et sont brassées à la Brasserie Coopérative Liégeoise.

Pour les fêtes, l’Atelier Constant Berger vend uniquement en direct via un formulaire de commande disponible sur son site .

L’Atelier Constant Berger

Rue de Herve 102b

4651 BATTICE

Adeline Constant : 0497 84 58 92

Léandre Berger : 0478 44 78 09