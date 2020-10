Découvrez "Cookie Addict", un tout nouveau jeu de société liégeois

En fonction des déplacements de votre adversaire, soyez malins pour mettre la main sur le plus grand nombre de gâteaux possible. Logiquement, votre objectif est de posséder le plus de cookies à la fin de la partie.

Le but : avoir le plus de cookies possible (bien évidemment)

Il s’agit d’un jeu pensé pour 2 joueurs mêlant habilement réflexion, stratégie et réactivité. Accessible à partir de 10 ans, Cookie Addict s’adresse à tous types de joueurs et ce, grâce à une mécanique de jeu aussi simple que prenante.

GUARDIANS OF LEGENDS Le jeu qui va vous faire voyager !

Un autre jeu made in "Lubee" fait un carton depuis un an. Il s'agit de "Guardians of Legends", un jeu qui vous permet entre autre de gagner un trésor de 210 000€ !



LE JEU EN QUELQUES MOTS

Depuis la nuit des temps, les Gardiens veillent sur les légendes du monde entier. Le Naufrage de l’oubli, le Cimetière des Anciens ou encore la Falaise du désespoir font ainsi partie des nombreux et incroyables lieux concernés par ces mythes.

Pour transmettre ces récits épiques, les Gardiens ont dissimulé des indices à travers les âges afin que ces légendes puissent perdurer dans l’esprit des humains. Aujourd’hui, vous voila enfin arrivés sur les archipels des Gardiens. Là où tout a commencé, où les légendes naissent et où se trouvent les origines de ce monde.

Il est temps pour vous de partir à l’aventure et de découvrir les trésors des Gardiens.

En plus du jeu de société, Guardians of Legends vous fera voyager au-delà de sa boite ! Un authentique trésor d’une valeur de 210 000 euros est caché quelque part dans le monde. Pour le découvrir, collectez les indices disséminés dans jeu, résolvez les énigmes et retrouvez cette œuvre unique et déjà légendaire !