De tour électrique à logement insolite, la Tour Larbuisson vous offre une vue panoramique sur Charneux et ses environs

Réaffecter une ancienne tour électrique de 1930 en logement insolite sur les hauteurs de Charneux, c’est le projet un peu fou que se sont lancés le bricoleur et entrepreneur Guy Zinnen et son épouse Murielle, architecte d’intérieur.

Perchée sur un sommet de colline à Charneux, la Tour Larbuisson abritait autrefois un transformateur électrique. Doté d’une certaine valeur architecturale, mais n’ayant plus aucune utilité, le couple de Batticiens, en partenariat avec un ami artiste, Robert Alonzi, décide de réaffecter la tour et d’en faire, par la même occasion, un logement plutôt insolite.

Retardé en raison de la pandémie, le projet voit enfin le jour après plus de trois ans de travaux et aménagements. Sur 10 mètres de hauteur, la Tour se décline en quatre étages (hall d’entrée, cuisine, salle de bain, salon avec canapé-lit) dans un espace restreint de 2 mètres 35 sur 2 mètres 35, mais ô combien bien pensé. Cerise sur le gâteau, l’espace salon au sommet de la tour offre grâce à une baie vitrée une vue 360° sur Charneux et ses environs :

"On y voit tous les changements météo se consumer actuellement, c’est assez intéressant parce que parfois, il arrive qu’il pleuve à gauche et qu’il fasse beau à droite, c’est assez rêveur", explique Guy Zinnen au micro de Pascal Michel pour Vivre Ici.