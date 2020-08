De la déco design à partir d'objets anciens

Chaque jour Pascal Michel met un.e liégeois.e à l’honneur dans " Vivre Ici Liège ". Ce jeudi, c’est un couple d’artisans qui est mis en lumière.

Ils s’appellent Steve Slock et Noémie Dor, ils sont de Donceel et le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils ont de l’or entre les mains ! En juillet, ils ont lancé le projet CKNS. Leur objectif : transformer des objets obsolètes en décoration design et hyper tendance !

Chef outilleur dans la métallurgie, Steve a toujours aimé le travail manuel. Mais c’est sa compagne qui l’a poussé à créer et commercialiser ses œuvres. Leur philosophie est simple : tous les objets ont droit à une seconde vie et la seule limite au travail de Steve c’est son imagination.

" Il travaille toutes les matières : le métal, le bois, le verre, confie Noémie. Il n’y a que le plastique que nous n’utilisons pas car nous sommes pour l’écologie et c’est un matériau compliqué à travailler ".

Pour se fournir, le couple sillonne les brocantes de notre région. Parfois ils sont directement contactés par des personnes qui possèdent de vieux objets qui n’ont plus d’utilité comme le socle en métal d’une vieille machine à coudre, des vieilles tables d’architecte ou encore des lettres d’imprimerie en métal.

Le premier projet concret sur lequel ils ont travaillé, c’est celui d’une lame de scie. Ils l’ont transformé en horloge. Aujourd’hui la collection se compose d’une douzaine d’œuvres et grandit de jour en jour. Notez que si vous avez un objet à la maison que vous voulez réhabiliter ou transformer, ils peuvent également le faire sur demande.

Pour suivre leur parcours, rendez-vous sur Facebook: CKNS.