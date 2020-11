De la bière au fût mise en canette et livrée chez vous du côté de Waremme

Depuis le premier confinement, la créativité de tout un chacun n’a cessé de nous impressionner. De nombreuses initiatives solidaires ont vu le jour mais de nombreuses idées aussi.

En effet, en ces temps de crise, les secteurs durement touchés comme l’horeca ont mis en place des systèmes de livraisons qui englobent désormais la nourriture et la boisson.



Car on ne va pas se mentir, mais il n’y a rien de tel qu’un bon cocktail ou une bonne bière sortie directement du fût.

Et bien les brasseries Waremmiennes "La Cafèt" et l"e café de la Place" ont décidé de se serrer les coudes en s’associant et vous proposent aujourd’hui de vous livrer des bières tirées au fût et conditionnées en canette.



Elles peuvent se conserver jusqu’à sept jours et garde leur goût authentique comme si vous y étiez.

Pourquoi sept jours ? Et bien il s’agit de la durée maximale recommandée quand on perce un fût pour que la bière garde toutes ses propriétés. Cette technique pour le peu originale vient d’un équipement spécial venu d’Australie.



Les deux brasseries proposent déjà des plats à emporter et un service de livraison mais cette idée originale risque bien d’attirer les amateurs de bières.



