Dalhem : découvrez la délicieuse glace au lait de ferme de Gérard Sart

Tout a démarré il y a plusieurs années quand Joëlle s’est mise à confectionner des confitures et au fur et à mesure du temps qui passe les choses ont bien évolué et aujourd’hui Joëlle et Francis nous proposent évidemment leurs confitures confectionnées à partir des fruits de leurs vergers mais aussi les glaces et sorbets ainsi que des croquettes maison (volaille, fromage ou ardennaises) et des vols au vent maison !