Crisnée : laissez vous tenter par les délicieuses gaufres artisanales de Deli’O Waffels

Découvrez aujourd'hui la belle et gourmande histoire d'Audrey Arki. Une habitante de Crisnée qui a créé sa petite entreprise de fabrication de gaufres artisanales qu’elle livre chaude chez vous.

Comment cette idée lui est-elle venue ?

. © Deli’O Waffels Au départ Audrey confectionnait des gaufres pour s’amuser et pour sa famille uniquement. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en communication en pleine épidémie de covid, elle n’a pas voulu rester sans rien faire et s’est lancée dans la confection de gaufres à plus grande échelle. En résumé, il y a 4 mois qu’Audrey travaille dans sa petite entreprise comme indépendante à titre principal.

Sa particularité ? Les livraisons à domicile

Deli’O Waffels vous livre à domicile © Gary Burchell Au départ, elle livrait à vélo dans les environs de Crisnée mais aujourd’hui, son rayon d’action est plus large et elle a troqué son vélo pour sa voiture. Pour vous donner une idée de son rayon d’action, on peut dire qu’elle se déplace dans un périmètre de 20 km autour de Crisnée. En clair, cela veut dire qu’elle va aussi bien jusqu’à Waremme, Donceel, Geer, Horion Hozémont que jusqu’à Liège.

Pour ce qui est des gaufres, que propose-t-elle ?

. © Deli’O Waffels Si elle a commencé par des gaufres de Liège, aujourd’hui elle nous les propose en versions fourrées que ce soit au chocolat, aux cookies, au spéculoos, à la cannelle, au brownies, frangipane… ou au Féréro. Chaque jour, elle prépare ses pâtes le matin et les cuit juste avant de vous les livrer. Cela vous assure des produits très frais que vous pourrez aussi congeler si cela vous dit.

Des matières premières provenant des petits producteurs

. © Deli’O Waffels Audrey tente de trouver vers de petits producteurs pour ses œufs et même la farine. Pour le lait c’est plus compliqué car il faut que le lait soit pasteurisé. Si vous voulez un goûter sain, n’hésitez pas à appeler Deli’O Waffels et ainsi encourager une jeune entrepreneuse de chez nous.

Deli’o waffels Page Fb : Deli’o waffles 0496718744 Instagam : deliowaffles