Créer un potager bio selon les principes de la permaculture

Depuis cette crise sanitaire, bon nombre de personnes ont revu leur mode de vie, leur façon de consommer, de manger dans une optique de se nourrir mieux et surtout plus sainement. Avec le confinement, certains ont opté pour l’achat de produits frais dans les fermes et auprès des maraîchers locaux et d’autres en ont profité pour se lancer dans l’aventure du potager. Se lancer dans la création d’un potager ne s’improvise pas et il est important d’avoir quelques notions de base pour obtenir des légumes de qualité sans avoir recours à des engrais chimiques ou pire des pesticides.

La solution : créez votre potager bio selon les principes de la permaculture

Pour vous y aider, Intradel lance un nouveau cycle de formation sur comment créer votre potager bio selon les principes de la permaculture. Ce cycle compte une dizaine de formations gratuites qui seront données en ligne, par visioconférence et qui abordera les grands principes de la pratique de la permaculture dans la création d’un potager bio.



Intéressé ?

Inscrivez-vous à cette première formation qui aura lieu le 10 février prochain de 13 à 16 heures. A cette occasion, on vous présentera les 15 étapes primordiales pour la création d'un potager bio et de son écosystème et vous livrera les conseils utiles pour savoir où placer son potager dans le jardin, quelle exposition choisir, les analyses des sols à effectuer… Bref, tous les conseils utiles pour créer un écosystème favorable à l'épanouissement du potager et du jardinier…

Infos pratiques

Toutes les informations pratiques se retrouvent sur la page facebook du " Jardin Ressources ", jardin pédagogique d’Intradel. La formation est gratuite mais est limitée à un nombre de participants. L’inscription est obligatoire.

