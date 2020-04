Consommez local grâce au label Made in Awans

Aujourd’hui dans l’émission Vivre Ici, Michel Vincent a reçu Didier Delmal, le coordinateur de l’Agence de Développement Local d’Awans. Celui-ci a présenté son label pour mettre en avant les produits locaux awansois. Durant cette période de confinement, les boutiques non-essentielles sont fermées donc nous sommes nombreux à faire des achats impulsifs sur internet. Comme nous l’avons déjà évoqué plusieurs fois dans l’émission, notamment grâce aux " Saveurs de chez nous ", il est préférable de favoriser les productions locales. C'est pour cela que Didier Delmal de l’ADL d’Awans a créé le label " Made in Awans ". " L’objectif est de donner aux producteurs locaux une visibilité supplémentaire, les événements que nous vivons pour le moment font que la population va vers des produits locaux. Quand la crise sera terminée, il faudra que cela continue. " raconte le coordinateur awansois.

Made in Awans L’ADL d’Awans est habituée à faire ce genre d’initiative locale et commerciale puisque elle a déjà créé plusieurs projets : Wallonie Bienvenue, Petits-déjeuners locaux ou encore Consommer Awansois. Le tout dans l’unique but de mettre les producteurs locaux en avant. " Made in Awans " a été créé la semaine dernière, le logo peut être utilisé par les producteurs et artisans de la localité. Didier Delmal explique : " Le logo sera distribué sur tous les produits après le confinement, vous pourrez découvrir sur les étiquettes un logo ovale bleu turquoise "Made in Awans" pour pouvoir identifier les producteurs locaux dans les magasins. "

Une centaine de produits Ce projet vise à mettre en avant une quarantaine d’acteurs et une centaine de produits. Parmi eux se retrouvent des producteurs, artisans et créateurs de l'entité d'Awans. Ceux-ci proposent des produits de bouche, des boissons, produits transformés ou encore des créations artisanales. " Nous avons commencé Made in Awans avec des produits de bouche locaux, nous avons travaillé avec des producteurs de fruits et légumes, des produits d’élevage. " raconte Didier Delmal. " Nous travaillons à la fois des choses qui sont produites sur l’entité comme le chocolatier Benoit Nihant et son savoir-faire awansois et surtout des éléments traçables du début à la fin mais aussi la production de produits transformés. " souligne le coordinateur.

Les producteurs locaux ouverts Même si tous les commerces ne sont pas ouverts, les maraîchers et producteurs locaux restent ouverts donc il est toujours possible de vous rendre dans leurs enseignes. Dans les produits du label, vous pouvez retrouver : du chocolat, de la confiture, des produits de boulangeries-pâtisseries, etc. Le tout disponible sur place ou dans les points de vente accessibles. Sans oublier, tous les bénéficiaires du label non alimentaire comme des bijoux en bois, des croquettes pour chien ou encore une production de vêtements. De quoi se faire plaisir et faire plaisir aux producteurs et artisans durant le confinement. Pour retrouver l’entièreté des producteurs et leurs produits locaux, rendez-vous sur www.adl-awans.be où ils seront tous listés ou sur la page Facebook “Made in Awans” où vous aurez la chance de retrouver une fois par jour, un post dédié à un producteur local awansois. Lorinne J.