Conseil nature : comment fabriquer des abris à hérissons et coccinelles ?

Si vous êtes des amoureux de la nature et que ça vous tient à coeur d'aider les petits animaux à passer un hiver au chaud, alors je vous invite à continuer votre lecture.



Il est donc important de connaître des bonnes astuces pour permettre à ces petits animaux d'être bien installés durant cette longue période de froid.



Les hérissons

Commençons par les hérissons, qui sont de mammifères très utiles dans nos jardins car je vous le rappelle, les hérissons sont de grand dévoreurs de limaces.

Si vous avez la chance d’en voir passer un, en fin de journée, dans votre jardin, vous êtes chanceux. Afin de bien l'accueillir, nous vous conseillons de laisser des tas de feuilles mortes ou les déchets de vos dernières tonte de pelouse en tas dans un coin de votre jardin.



Les coccinelles

Vous pouvez également accueillir chez vous... Les coccinelles ! Je ne vous apprendrais peut-être rien en vous disant que les coccinelles sont de grandes dévoreuses de pucerons durant tous le printemps et l’été dans nos jardins mais vous serez peut-être étonnés d'apprendre que les coccinelles passent l’hiver sous forme adulte et toujours en groupe.

Dès que l’automne arrive, vous les voyez parfois se regrouper en masse (jusqu’à 20 coccinelles voir plus) et tentent de renter chez vous, dans vos châssis de fenêtre ou même parfois sous vos toits.

Le premier conseil à suivre peut paraître étonnant mais il ne faut pas les laisser renter dans vos maisons car elles risqueraient de mourir de chaud. Les coccinelles doivent en effet passer l’hiver dans une température de 4° max.

Cette température leur permet de ne pas utiliser leurs réserves et de ne pas mourir de froid.

Mais alors que faire si les coccinelles rentrent dans vos maisons ?

Ramassez-les dans une boite à l’aide d'un gros pinceau par exemple puis allez les porter en extérieur, ou dans une cabane de jardin ou sous un tas de feuilles, de la mousse, là où naturellement, elles hiberneront.

Idéalement, vous pouvez aussi leur construire un abri à coccinelles.

Il suffit de prendre deux planches en bois, de même taille, par exemple du 15 cm sur 15 cm, séparées par des languettes de bois de min 1/2 cm ce qui permet aux coccinelles adultes de rentrer entre les 2 planches et de se mettre à l’abri du froid.

Retrouvez tous les bons conseils d'Adalia sur leur site : ADALIA