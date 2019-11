Conseil Intradel : Préparez Noël en mode zéro déchet

Je ne sais pas vous, mais moi, Noël, j’adore ! Le sapin qui sent bon, les bougies qui illuminent le salon, les biscuits qui crépitent dans le four et les décorations de Noël.

Et pour la déco, je vous propose de remplacer les objets décoratifs en plastique comme par exemple les guirlandes scintillantes ou les petites figurines en plastique par des matières trouvées dans la nature : le lierre, des pommes de pin, des feuilles d’arbre, des baies ou encore des branches de noisetiers tortueux. Toutes ces matières naturelles sont une source d’inspiration pour réaliser votre décoration de Noël tendance zéro déchet.

Que peut-on en faire ?

Pour les adeptes du minimalisme, on peut tout simplement déposer au centre de la table avec quelques bougies, du lierre et quelques feuilles d’arbres aux jolies couleurs jaune et rouge de l’automne. Petit conseil : pensez à les ramasser maintenant pour garder ces jolies couleurs au moment de Noël.

Si vous êtes un peu bricoleur ou bricoleuse, vous pouvez proposer à vos enfants de fabriquer quelques jolies suspensions à partir de rondelles de branches que vous collez par exemple

(avec de la colle naturelle) sur un carton en forme de sapin ou de cœur que vous suspendez ensuite sur votre sapin. Le grand avantage des décos natures, c’est que quand on en a assez de les voir, on peut directement les composter à la maison. Et donc la déco nature, c’est une déco zéro déchet.

Si la déco de Noël réalisée à partir de matières naturelles, c’est-à-dire à partir de déchets de jardin vous attire, Intradel vous propose de participer à son prochain chantier participatif qui aura lieu le samedi 23 novembre prochain au Jardin Ressources situé au biocentre de Grâce-Hollogne (chaussée verte 25/3 à Grâce-hollogne). C’est un atelier sur la réutilisation des déchets de jardin en déco de Noël qui est ouvert à tous, gratuit et qui débutera à 10 heure pour se terminer vers 16 heures. Attention les places sont limitées. Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page facebook du Jardin Ressources.

