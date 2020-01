Conseil Adalia: choisir les plantes adaptées à l'emplacement

Le lierre poussera bien à l’ombre, on peut le placer en dessous des haies ou dans des parterres. il a l’intérêt de pouvoir servir de couvre sol de manière efficace et de garder l’humidité en été.

En automne il a des petites baies dont les oiseaux raffolent et de manière générale, le lierre abrite aussi de nombreux insectes bien utiles.

