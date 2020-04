"Confin’artistes", Oupeye met à l’honneur vos créations

Imagination et créativité

Le principe est simple : sortez vos toiles, crayons de couleurs, aquarelle et surtout faites preuve de créativité afin de réaliser un dessin, une peinture, une sculpture. Vous êtes totalement libre sur le thème, laissez libre cours à votre imagination. Irwin Guckel raconte : " Le thème tourne beaucoup autour du confinement, nous laissons les habitants nous apporter leurs œuvres les plus positives possible." Il poursuit : " Les sculptures sont les bienvenues, c’est l’esprit de la culture à Oupeye le plus large possible. On reste centré sur l’art plastique et le visuel. "