Confectionnez vos décorations de noël grâce aux kits de Lou Mia

On part du côté de Ferrières pour vous faire découvrir la nouvelle boutique de couture Lou Mia tenue par Laure Devillers.

Cette boutique a pu voir le jour grâce à une opération de crowdfunding lancée en juin dernier et qui a rencontré en vif succès. Laure a en effet reçu plus de financement que prévu via la plateforme ce qui lui a permis de mener à bien son projet de boutique de couture qui a ouvert il y a peu.



Ses services

Dans cette toute nouvelle boutique, on peut y retrouver trois projets :

Vente de tissus et mercerie – Tous les tissus utilisés et achetés sont Européens et certifiés BIO. Ils sont également produits dans le respect des conditions de travail.



Le coin pour des artisans – Ce coin permet aux artisans de la région de venir déposer leurs créations. Cela leur permet d’avoir une visibilité en cette période compliquée.



Et puis les ateliers de couture – Ceux-ci pourront démarrer une fois que les conditions sanitaires le permettront.



En attendant, Lou Mia (ou Laure) a créé des kits de broderie afin de confectionner vous-même vos décorations de noël. Tout le matériel nécessaire vous est fourni ainsi qu’un tutoriel qui vous permettra d’être complètement autonomes. Ces kits rencontrent déjà un vif succès et sont encore disponibles via sa boutique en ligne Lou Mia.



Ils sont également adaptés pour les enfants dès 8 ans qui désiraient découvrir la broderie ou pour les adultes désirant s’améliorer dans cet art délicat.

Les prix des kits de Noël varient entre 12 et 15€, ce qui vous permet de décorer votre sapin pour un prix raisonnable.



D’autres arriveront sont également prévus pour la suite du programme avec des thèmes différents et toujours avec la notion du zéro déchet.



Info supplémentaire, les kits sont livrés ou à venir chercher sur place.