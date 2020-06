Comment se débarrasser des limaces, l'ennemi numéro 1 de vos potagers ?

Comme il a fait beau et chaud et que la pluie est soudainement revenue, les gastéropodes que sont les limaces et les escargots et qui aiment la pluie et les jeunes pousses sont revenues à la charge dans nos potagers et dans nos parterres de fleurs.

Alors toujours la même question, avez-vous des solutions mais sans utiliser de produits chimiques ?

Cette semaine Adalia voudrait mettre l’accent sur un produit vraiment efficace contre les limaces et qui n’a aucun effet nuisible puisqu’il n’est absolument pas à base de produits chimiques.

Il s’agit des nématodes anti-limaces.

Les nématodes, ce sont des vers microscopiques qui vivent dans le sol et qui vont parasiter les limaces. Les limaces parasitées vont ensuite mourir au bout de quelques jours et vont rester dans le sol. Les nématodes vont quant à eux partir à la recherche d’autres limaces pour les parasiter. Ce cycle peut durer 6 semaines minimum mais tant que les nématodes trouvent des limaces dans le sol, ils vont faire leur travail de parasite anti-limaces et, sans cesse, les détruire.

Et on précise que cette méthode n’est pas du tout nuisible pour l’homme, pour les chiens ou chat, ni même pour les hérissons qui sont nos alliés anti-limaces dans les jardins.



Où trouver ces produits nématodes anti-limaces ?



On peut l’acheter dans une bonne jardinerie ou sur internet. C’est un sachet dans lequel vous aurez une poudre argileuse qui contient près de 6 millions de nématodes.

Et pour l’utiliser, vous humidifiez bien la surface de terre à traiter. Vous versez la poudre dans un arrosoir, ajoutez de l’eau et bien mélanger. Arrosez la terre. Le traitement offre une efficacité d’action jusqu’à 6 semaines et toujours maintenir le sol bien humide.

Attention petite remarque, il faut faire ce traitement quand les limaces sont présentes et pas en préventif ! Cela ne sert à rien. Et il faut qu’il fasse plus de 5° au sol, ce qui est bien le cas pour l’instant.



Existe-t-il d’autres types de nématodes parasites ?



Oui, c’est une technique efficace et l’on trouve des nématodes anti-vers blancs dans le sol, contre les fourmis, aussi contre les doryphores, ces insectes qui ravagent vos pommes de terre, vos aubergines ou vos tomates.



Autres conseils pour lutter contre les limaces



Il faut pour bien faire combiner plusieurs techniques de lutte car il n’existe pas une seule et unique technique miracle.

Outre le fait de sortir les ramasser ou les détruire chaque matin dès qu’il fait humide, il est important de noter qu’il existe aussi des plantes qui sont considérées comme répulsives, qui éloignent les limaces : il s’agit de l’ail, des oignons et des plantes de géranium qui ont cette réputation. On vous conseille donc de les planter dans votre potager.

Il y a aussi les prédateurs des limaces, comme les hérissons, les grenouilles, les crapauds et aussi le carabe qui est cet insecte coléoptère noir peu connu mais très efficace comme mangeur de limaces. Et puis les oiseaux, comme les merles sont aussi de grands dévoreurs de limaces et d’escargot.

En fait il faut toujours avoir un jardin varié en milieux différents, riche en biodiversité, sans produit chimique, pour y trouver un équilibre naturel !



Retrouvez plein d'autres conseils pour votre jardin sur le site www.adalia.be